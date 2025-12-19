Säsongsanställda för yttre skötsel
2025-12-19
Vi söker säsongsanställda för yttre skötsel
På sommaren när det prunkar som mest i våra kvarter behöver vi på Fastighetsservice inom koncernen Gotlandshem lite extra avlastning och förstärkning. Vi söker dig som vill ha ett omväxlande och trivsamt utomhusarbete.
Lite om dina arbetsuppgifter
Fastighetstekniker inom fastighetsservice ansvarar för både in yttre skötsel samt underhåll av GotlandsHems fastigheter och bostadsområden. Du blir vår representant i kvarteren och kommer att jobba med yttre skötsel. Du ingår i ett arbetslag som hjälps åt för att hålla gårdar, soprum, gräsmattor, rabatter, buskar och häckar fina. Mycket görs tillsammans men vissa saker måste du kunna lösa och ta initiativ till själv.
Förutom frisk luft får du också en god bild av vårt fastighetsbestånd och hur vi jobbar. Det är ett bra sätt att komma in i verksamheten och lära känna våra hyresgäster.
Lite om dig
Du förstår ansvaret som kommer med uppdraget och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det innebär att du är duktig på bemötande och har god fingertoppskänsla i kontakt med andra människor. Du är en trygg och självständig person som inte tummar på kvalitet och alltid är professionell i mötet med dem du träffar i ditt arbete.
Dessutom är du praktiskt lagd, gillar att samarbeta och är villig att hjälpa till där det behövs.
Du ska ha gymnasieutbildning och det är meriterande om du är vidareutbildad inom grönyteskötsel. Det är också en fördel om du redan arbetat några år i ett yrke som ställer krav på gott bemötande och servicekänsla.
Körkort för moped klass 2, AM-kort eller B-körkort är ett krav och du måste kunna uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Det är en fördel om du kan tala och skriva på ytterligare något språk.
Sök jobbet
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och tycker att mångfald är en styrka. Därför välkomnar vi sökande med olika bakgrund och kön.
En säsongsanställning varar oftast under perioden maj till och med augusti. Arbetet sker på vardagar och på heltid. Start- och slutdatum kan vi komma överens om.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Thun, Chef Fastighetstekniker på telefon 0498 - 20 39 00. Välkommen med din ansökan senast söndag 11 januari 2026.
Går du vidare i första urvalet kommer du kallas till intervju 22 eller 23 januari 2026.
GOTLANDSHEM - GOTLÄNNINGARNAS HYRESVÄRD
Vi är ett, av Region Gotland, helägt bostadsföretag som verkar över hela ön. Vi har byggt, förvaltat och hyrt ut lägenheter sedan 1957 och är stolta över vårt uppdrag. Arbetet med att bli en ännu bättre hyresvärd och utveckla såväl företag som personal är ständigt pågående. Så ansöker du
