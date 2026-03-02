Säsongsanställd lantbruk
2026-03-02
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
Augstens gård ligger på södra Gotland i Vamlingbo. Djuren mjölkas i två vmser och i lösdriften finns det plats för 100 mjölkande. På gården finns även rekrytering och ungdjur.
Vi brukar 200 hektar åker där odlar vi spannmål, vall och majs. Vårt mål är att tillgodose vårt eget behov av det högkvalitativa foder som krävs för en optimal produktion.
Vi söker en säsongsanställd som kan börja så snart som möjligt och kan arbeta fram till oktober. Viss djurskötsel kommer att ingå i arbetsuppgifterna vid behov. Till största del kommer arbetsuppgifterna vara förlagda till körning under skörd, förberedelser inför ensilageskörd samt spannmålsskörd såsom tvättning av plansilo, underhåll maskiner, underhåll av stängsel, underhåll av byggnader.
Vi utför alla körslor själva förutom majshackning. Vi har en blandad maskinpark med både gamla och nya maskiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: augstainsgard@gmail.com Arbetsgivare Larsson, Terje Anders Harald
623 31 BURGSVIK
)
623 31 BURGSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Larsson Terje Anders Harald Jobbnummer
