Säsongsanställd Kock
2026-03-01
, Hällefors
, Ludvika
, Lindesberg
, Smedjebacken
Vi söker en assisterande kock till säsongen 2026, med start Juni och till och med September.
Du tjänstgör på timme efter schema huvudsakligen som kock, men även andra sysslor på anläggningen kan bli aktuella.
Vi serverar frukost, alá carte lunch, middag samt även pizza.
Vi har en erfaren kock och han behöver assistans under säsongen, vi har privatgäster, företagsevent och andra grupper som gäster på vår anläggning.
Kloten Nature Resort ligger i byn Kloten ( drygt 2 mil från Kopparberg), naturskönt vid sjön Långvattnet. Vi har totalt 30 stugor, ställplatser för husvagn/husbil.
Du behöver ha bil, då det inte finns kommunala transportmedel till Kloten.
Totalt har vi cirka 10 medarbetare anställda under säsongen för att sköta vår anläggning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: mats@klotenresort.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kock 2026".
Sågkullevägen 15
)
714 91 KOPPARBERG
För detta jobb krävs körkort.
Kloten Nature Resort
Mats Corneliuson mats@klotenresort.se 0708270111
