Säsongsanställd Fastighetstekniker till Ronneby
2026-03-11
I tjänsten som säsongsanställd ingår du i vår förvaltningsorganisation som utför drift och underhåll av våra fastigheter i Ronneby. Du har ett nära samarbete med fastighetsteknikerna som arbetar inom fastighetsbeståndet.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Exempel på arbetsuppgifter är löpande fastighetsskötsel, felanmälningar, reparationer, besiktningar, målning, tömning av förråd, service etc. Du kommer enkelt att bidra till att vårda våra fastigheter, områden och hyresgäster på bästa sätt.
Vem är du?
Du som person är tekniskt lagd och en problemlösare med högt engagemang och energi. Du är stresstålig och har stor ansvarskänsla och ordningssinne. Du behöver ha god kommunikativ förmåga och vara serviceinriktad, eftersom jobbet innebär mycket kontakt med både hyresgäster och kollegor.
Du visar engagemang, tar eget ansvar och bidrar till trevlig gemenskap på arbetsplatsen!
Vi söker dig som kan jobba under perioden vecka 26-33, och det är en förutsättning att du kan jobba hela den tiden.
B-körkort är ett krav.
Låter detta intressant? Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 31 mars 2025. Vi genomför löpande intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Vi ser fram emot din ansökan!
