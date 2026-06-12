SAS/Verksamhetsutvecklare
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2026-06-12
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Vill du arbeta strategiskt med kvalitet, rättssäkerhet och utveckling inom socialtjänsten?
Nu söker vi en Socialt ansvarig samordnare (SAS) som vill vara med och stärka och utveckla våra verksamheter. Som SAS har du ett övergripande och oberoende ansvar för att säkerställa kvalitet, rättssäkerhet och regelefterlevnad inom socialtjänstens hela verksamhetsområde från myndighetsutövning till verkställighet inom hela Social och arbetsmarknadskontoret.
Du är en central funktion i vårt ledningssystem för kvalitet och arbetar både strategiskt och verksamhetsnära. Rollen innebär analys, uppföljning och utveckling, samtidigt som du är ett kvalificerat stöd till chefer och ledning. Du samverkar nära andra nyckelfunktioner inom Kvalitets-, System- och Administrativa teamen samt chefer. Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som SAS/verksamhetsutvecklare kommer du att ha en övergripande och strategisk funktion för kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll inom Social- och arbetsmarknadskontorets verksamhetsområden utifrån gällande lagar och föreskrifter. Du kommer samtidigt ha en stödjande och utbildande roll för våra olika verksamheter. Du blir huvudansvarig för avvikelsehanteringen/Lex Sarah och ledningssystemet som bland annat handlar om att samordna och säkerställa att rutiner och riktlinjer alltid är uppdaterade i nära samarbete med chefer och medarbetare. Du förväntas vara drivande i förändrings- och utvecklingsarbeten och i olika processer som pågår och kommer även ha visst ansvar för olika typer av statistik. Andra arbetsuppgifter kan bli aktuella.
Du kommer att ingå i ett härligt arbetslag tillsammans med andra stödfunktioner och du förväntas bidra till helheten samt samverkan med flera olika aktörer internt och externt. Du kommer bland annat att:
Utveckla och följa upp ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Säkerställa rättssäkra processer inom handläggning och verkställighet
Genomföra kvalitetsgranskningar, analyser och interna kontroller
Ansvara för Lex Sarah-utredningar och övergripande avvikelsehantering
Följa upp och utveckla social dokumentation
Samordna tillsyner och externa granskningar
Ta fram underlag och rapportera till ledning och nämnd
Stödja chefer och verksamheter i kvalitets- och utvecklingsfrågor
Planera och genomföra utbildningsinsatser Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen som socionom
God kunskap om aktuell lagstiftning (SoL, LSS, LVU, LVM)
Erfarenhet av kvalitetsarbete, uppföljning eller utvecklingsarbete inom socialtjänst
God analytisk förmåga och förmåga att arbeta strukturerat
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbete i en strategisk eller samordnande roll
tillsynsarbete eller utredningar
arbete i politiskt styrd organisationDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara:
självgående och strukturerad
analytisk och lösningsorienterad
pedagogisk och kommunikativ
trygg i din roll och ha god samarbetsförmåga
prestigelös och öppen för andras input
Ser helhet och tar hänsyn till det större perspektivet
Arbeta både självständigt och i nära samverkan med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder en anställning med flextid, friskvårdsbidrag, distansavtal och härliga arbetskamrater!
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Provanställning kan komma att tillämpas
Välkommen med din ansökan senast 19 juli 2026.
Ansökan sker från http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jeanette Stuvemark, enhetschef administration, mailto:jeanette.stuvemark@sala.se
Fackliga kontaktpersoner: Vision, Thomas Roberg, mailto:thomas.roberg@sala.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
733 31 SALA Arbetsplats
Sala kommun Jobbnummer
9962023