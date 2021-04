Särskoleassistent i Grundsärskolan - Tanums kommun - Barnskötarjobb i Tanum

Tanums kommun / Barnskötarjobb / Tanum2021-04-12Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.Grundsärskolan i Tanums kommun är en 1-9 skola där även inriktning träningsskola ingår. Lokalerna är förlagda i Tanumshede, på Tanumskolan och på Ekdungeskolan som ligger i nära anslutning till Tanumskolan. Tillsammans så arbetar vi för elevers rätt till bra utbildning och ser att personalen tillsammans med eleverna själva och dess vårdnadshavare är verksamhetens viktigaste resurser. Vi vill ge våra elever en god lärandemiljö som är utmanande och stimulerande och goda förutsättningar att växa och utvecklas till kreativa, nyfikna och trygga individer.2021-04-12Inför läsåret 21/22 söker vi fler särskoleassistenterPå skolan arbetar vi i arbetslag och tillsammans för att eleverna skall utvecklas optimalt och för att deras dag blir till en helhet med trygghet och trivsel. Som särskoleassistent är du en viktig del av allas gemensamma undervisning och elevhälsoarbete på skolan.Du planerar verksamheten ihop med de som finns i ditt arbetslag, arbetar tillsammans med övrig personal i skolans utvecklingsarbete och samarbetar med vårdnadshavare och utomstående parter som är betydelsefulla för elevens hälsa och utveckling.Då vi är en skola uppdelad på tre enheter kan du som särskoleassistent få hjälpa till på de olika enheterna vid behov.Vi kommer till hösten öppna ett Fritidshem för Grundsärskolan. Som särskoleassistent kommer du tillsammans med ansvarig fritidslärare och övrig personal även vara en del i arbetet med att utveckla Fritidshemmet.Vi söker dig som har utbildning med inriktning mot funktionshinder. Erfarenhet från arbete med barn med funktionshinder är önskvärt. God fysik krävs då arbetet kan vara fysisktansträngande.Du är en självständig och ansvarstagande person som har lätt för att ta egna initiativ. Du är också lyhörd och relationsbyggande.Lugn och tydlighet finns i din kontakt med eleverna och du har även förmågan att arbeta i arbetslag med eleven i centrum för att skapa en god lärmiljö och arbetsmiljö. Samarbete med vårdnadshavare och andra runt eleverna ser du som mycket viktigt och som en förutsättning för en bra verksamhet.Att du är flexibel är nödvändigt då du bland annat vid behov kan komma att hjälpa till på de olika enheterna.Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt arbete genom pedagogiska samtal och kollegialt lärande och ser det som en styrka att kunna hjälpa varandra för att våga vara nyfikna inför nya sätt att arbeta.Det är därför viktigt att du som kommer till oss har förmågan att reflektera, kritiskt granska och analysera både ditt eget arbete och verksamheten som helhet.Varaktighet och omfattningVisstidsanställning läsåret 21/22 på 85% -100% från och med augusti 2021.Information och upplysningarInformation lämnas av tf rektor Lena Helsing, 0525-181 96Fackliga representanter nås via kundcenter, 0525-180 00.Välkommen med din ansökan via länken senast 25 april 2021.Urval sker löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Ange inga referenser i din ansökan. Vi frågar efter referenser senare i processen.Arbetsgivaren Tanums kommunKommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.KontaktinformationLena Helsing, tf rektor, 0525 - 184 09ArbetsplatsApoteksvägen 445731 TanumshedeVaraktighet, arbetstidHeltid. Visstid > 6 månader.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-25Tanums kommun5684098