Särskilt kvalificerad kontaktperson
Karlstads kommun / Socialsekreterarjobb / Karlstad Visa alla socialsekreterarjobb i Karlstad
2026-06-30
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Vill du göra verklig skillnad för unga människor? Nu utökar vi vår verksamhet och söker ytterligare en särskilt kvalificerad kontaktperson som vill arbeta nära ungdomar och unga vuxna i åldern 15-21 som befinner sig i eller riskerar att hamna i kriminalitet.
Om enheten
Tjänsten tillhör Familjeavdelningens behandlingsenhet Familjehuset som är en del av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun. Förutom din närmaste kollega arbetar även cirka 25 familjebehandlare på enheten. Du kommer att tillhöra ett team bestående av dig, din kollega och sex familjebehandlare riktade mot ungdomar och deras familjer. Som stöd har ni även en ärendehandledare som fungerar som stöd i ärendeprocesser samt ansvarar för rutiner och riktlinjer.
Enheten är belägen i centrala Karlstad.
Om uppdraget
Som särskilt kvalificerad kontaktperson arbetar du nära ungdomar och unga vuxna som befinner sig i eller riskerar att dras in i kriminalitet. Uppdraget syftar till att stärka den unges förmåga att göra positiva livsval och bryta en negativ utveckling.
Arbetet innebär att du genom att bygga en förtroendefull relation med den unge fungerar som ett stöd och positiv förebild för att motivera till skola eller annan sysselsättning, stötta till prosociala fritidsaktiviteter och att bryta destruktiva livsval. Samverkan med socialtjänst, vårdnadshavare, polis och andra för den unge viktiga verksamheter är en viktig del av uppdraget.
Insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson är en biståndsbedömd insats som beslutas och följs upp av socialsekreterare. Uppdragen kan initieras från både Familjeavdelningen och från Avdelningen för integration, försörjning och arbetes enhet för unga vuxna.
Arbetet sker både på dagtid, kvällstid och vid behov på helger.
Som särskilt kvalificerad kontaktperson behöver du ha en god förmåga att skapa relation med ungdomar, vara empatisk, flexibel och engagerad i att skapa en långsiktig förändring. Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant utbildning, exempelvis socionom, beteendevetare eller annan utbildning som bedöms som likvärdig och som har erfarenhet av arbete med ungdomar/unga vuxna i kriminalitetsnära miljöer eller i social utsatthet.
Förutom kompetens och erfarenhet kommer särskilt beaktande att göras för att komplettera arbetsgruppen utifrån personliga egenskaper.
B körkort erfodras.
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Västra torggatan 26 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Familjeavdelningen Kontakt
SSR Ordf Briannah Mulego 054-5401715 Jobbnummer
9984392