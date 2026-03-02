Särskilt kvalificerad kontaktperson
2026-03-02
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Arbetsuppgifter
Som SKKP (Särskilt kvalificerad kontaktperson) arbetar du nära en ungdom som befinner sig i riskzon på grund av egna svårigheter eller riskfaktorer i familj och närmiljö. Insatsen syftar till att:
* främja en pro-social utveckling
* minska risken för antisocialt beteende
* stärka ungdomens sociala nätverk
* möjliggöra att ungdomen kan bo kvar hemma och undvika placering
Uppdraget kan variera beroende på antal uppdrag och uppdragens utformning.
* Psykosocialt stöd: motivation, känslomässigt stöd och vägledning i skola, fritid och vardag.
* Praktiskt stöd: Hjälp med konkreta saker som läxor, rutiner och att planera för framtiden.
* Socialt stöd: Hjälp att hitta och komma in i positiva sammanhang och nätverk.Kvalifikationer
* Socialpedagog eller annan likvärdig utbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller pedagogik.
* Dokumenterad erfarenhet av arbete med ungdomar med normbrytande beteende eller som befinner sig i riskzon.
* Utdrag ur belastningsregistret krävs, ansök i god tid.
* B-körkort.
* God förmåga att skapa relationer.
* Personlig lämplighet att vara empatisk, stabil och lyhörd är avgörande.
ÖVRIGT
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
