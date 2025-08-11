Särskilt kvalificerad barnsekreterare
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2025-08-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad och en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Inom socialförvaltningen Hisingen, avdelning Barn och unga myndighet, finns två barnsekreterarenheter med två enhetschefer, fem 1:e socialsekreterare samt 28 barnsekreterare. Enheterna är just nu placerade på två olika adresser, Höstvädersgatan och Vågmästaregatan, men målet är en samlokalisering.
Organisatoriskt kommer tjänsten att tillhöra Barnsekreterarenhet 2, men arbetet kommer fördelas över båda enheterna.
Socialförvaltningen Hisingen deltar under 2025 i den kompetenshöjande utbildningen Förälder på avstånd. Detta ska leda till nya arbetssätt i förhållande till föräldrar vars barn är familjehemsplacerade och på sikt förhoppningsvis också leda till färre sammanbrott i vården. Dina arbetsuppgifter
Har du lång erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga? Har du arbetat i många år som barnsekreterare och känner att du är redo för nya utmaningar? Är du flexibel och vill vara en del av utvecklingen av vården för våra familjehemsplacerade barn? Vill du vara med och forma morgondagens barnsekreterare och samtidigt vara med i komplexa ärenden?
Vill du vara en del av en arbetsplats med god stämning där alla är inkluderade och det finns en stark vilja att stötta och hjälpa varandra?
Då ska du söka till oss!
Vi söker en särskilt kvalificerad barnsekreterare med ett uppdrag som dels kommer bestå av att bistå mindre erfarna barnsekreterarkollegor med kunskap i svåra ärenden genom att coacha och vara med på besök, hembesök och placeringar, utan att leda eller själv fatta beslut. Dels att stärka upp där det finns behov i mer komplexa ärenden och utredningar. Särskilt kvalificerad barnsekreterare ska tillföra specialistkunskaper utan att påverka det ansvar som förste socialsekreterare respektive handläggande barnsekreterare har i ärendehanteringen och målsättningen är att man inte har egna ärenden. Tanken är att särskilt kvalificerad barnsekreterare självständigt ska ansvara för delar av handläggningen utan att ha huvudansvaret för själva ärendet.
Som särskilt kvalificerad barnsekreterare kommer du också vara en del av utvecklingsarbetet både vad gäller Förälder på avstånd och kring att öka delaktigheten för de vi är till för.
Då uppdraget är nytt kommer du att vara delaktig i utformandet av tjänsten. Kvalifikationer
Socionomexamen - Krav
Lång erfarenhet av myndighetsutövning med barn och unga - Krav
Flexibel - Meriterande
Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Kommunikativ - Meriterande
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Pedagogisk - Meriterande
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang.
Samarbetsinriktad - Meriterande
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
ÖVRIGT
Du skall ha mångårig erfarenhet och god kunskap av myndighetsutövning inom Barn och Unga, gärna som barnsekreterare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C263536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Enhetschef
Gunilla Jonsson gunilla.elisabeth.jonsson@socialhisingen.goteborg.se 031-366 4255 Jobbnummer
9451623