Sårsjuksköterska till Vårdcentralen Ekholmen
2025-11-12
Vi på Vårdcentralen Ekholmen söker en ny sårsjuksköterska och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Vårdcentralen Ekholmen är en akademisk vårdcentral inom Primärvårdscentrum med särskilt fokus på forskning och undervisning.
Vårdcentralen Ekholmen ligger i södra delen av Linköping och har idag cirka 22 000 listade patienter. Vi erbjuder dig som ny sjuksköterska/distriktssköterska en skräddarsydd introduktion efter dina behov. Med en utsedd mentor vill vi skapa trygghet för dig som är ny i din sköterskeroll eller för dig som är ny inom primärvård.
Läs också gärna om regionens karriärstege för sjuksköterskor och dina förmåner hos oss.
Som sårsjuksköterska/distriktsköterska ansvarar du tillsammans med en kollega för vårdcentralens sårmottagning. Du har ett självständigt arbete där du bedömer, behandlar och följer upp dina patienter. I uppdraget ingår fortsatt utvecklingsarbete av sårmottagningen och utbildning för kollegor i sårvårdsbehandling. Du arbetar även med telefonrådgivning och omhändertagande av direktsökande patienter. Du kommer ha varierande arbetsuppgifter och samarbeta nära andra yrkesprofessioner.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 70 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. I dagsläget arbetar 25 sjuksköterskor och distriktssköterskor på arbetsplatsen.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterske-mottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, dietist, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden och arbetar nära hemsjukvården.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska, med erfarenhet av att arbete med olika typer av sår. Tidigare arbete inom primärvård är meriterande men inget krav.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift, motsvarande C1-nivå.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vidare har du ett trevligt bemötande mot patienter och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att kunna fatta självständiga beslut utifrån din profession. Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, är stresstålig och kommunicerar på ett tydligt och prestigelöst sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
