SAR-samordnare till sjö- och flygräddningsverksamhet
2026-02-25
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
SAR-samordnare till sjö- och flygräddningsverksamhetmed placering i Luleå alternativt Umeå
Vid sjö- och flygolyckor är det Sjöfartsverket som via avdelningen för Sjö- och flygräddning (SAR) ansvarar för räddningstjänsten i nära samarbete med flera andra aktörer. I samverkansuppdraget ingår parter som Sjöfartsverkets lotsstationer, Helikopterenhet och Sjö- och flygräddningscentral (JRCC), Sjöräddningssällskapet (SSRS), Kustbevakningen (KBV), Försvarsmakten, kommunal räddningstjänst, regioner, polisen med flera.
Tjänsten som SAR-samordnare för sjö- och flygräddningsverksamhet kommer att ingå i SAR Strategisk Styrning som arbetar med uppdrag kopplat till SAR-systemets förutsättningar och olika samverkansuppdrag. Verksamheten består av åtta medarbetare och ett par till som är inlånade från andra delar av avdelningen, varav fyra arbetar med den regionala samordningen. Vi söker nu två SAR-samordnare med stationering på olika orter i Sverige, varav denna annons riktar sig till den ena tjänsten med placering i Luleå alternativt Umeå.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Som SAR-samordnare ansvarar du för samordning av sjö- och flygräddningstjänster inom ett tilldelat geografiskt område utifrån fastställd verksamhetsplan och budget. Befattningen är direkt underställd chefen för SAR Strategisk styrning. I uppdraget ingår att vara regional kontaktperson gentemot olika samverkansaktörer. Du planerar och leder regionala samrådsmöten och övningar samt deltar och representerar vid olika möten, seminarier och forum som berör sjö- och flygräddningstjänst. Du ansvarar för utvärdering efter genomförda sjö- och flygräddningsinsatser och hanterar kontakter med massmedia gällande det förebyggande arbetet inom det regionala området i samarbete med Sjöfartsverkets kommunikationsavdelning.
I rollen ingår även att tillsammans med andra kollegor vara ett stöd inom Sjö- och flygräddningens utbildningsverksamhet. Du kommer att vara verksam som instruktör och föreläsare vid SAR-utbildningar, under kurserna ingår det att vara befälhavare ombord på ytgående räddningsenheter. Du medverkar i planeringen inför utbildningarna och i arbetet med att vidareutveckla utbildningarnas innehåll.
I tjänsten ingår även ansvar för arbete med civilt försvar på regional nivå. Det innebär att du, inom ramen för Sjöfartsverkets SAR-uppdrag, deltar i planering, samordning och samverkan med berörda myndigheter och aktörer samt medverkar i regionala forum och övningar kopplade till totalförsvaret. Övriga uppdrag kan tillkomma som till exempel att bidra till enhetens övriga arbete med hantering av remisser, genomförande av utredningar och projekt samt planering av nationella och internationella övningar.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom sjöfart, luftfart, räddningstjänst eller försvarsområdet och/eller innehar motsvarande kunskaper och yrkeslivserfarenheter som kan bedömas som relevanta för tjänsten. Erfarenhet från att ha arbetat med uppgifter kopplat till krisberedskapssystemet inom räddningstjänst, statlig sektor och/eller kommunal sektor samt civilförsvarsarbete är meriterande. Erfarenhet från samordningsuppdrag, utvärdering och deltagande i räddningsinsatser är meriterande. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska och du kan hantera de program som ingår i Officepaketet. Körkort för bil, klass B manuell, Sjöbefäl klass VIII och Maskinbefäl klass VIII utgör krav för tjänsten.
Eftersom uppdraget innebär många kontakter, både internt och externt, är det viktigt att du är lyhörd, kan skapa förtroendefulla relationer och har förmåga att vara en god representant för verksamheten. Du har god förmåga att planera och arbeta självständigt utifrån uppsatta målbilder, både på operativ och strategisk nivå. Du har goda ledarförmågor med en tydlig integritet, du är drivande, lösningsorienterad och utgår ifrån ett positivt förhållningssätt i ditt arbete. Uppdragen förutsätter god administrativ och organisatorisk förmåga.
För instruktörsuppdraget är det viktigt att du tycker om att utbilda och att du är en god pedagog. Du innehar förmåga att se kursdeltagarnas behov och har förmågan att tillämpa ett ödmjukt ledarskap.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas under våren.
Arbetstiden för tjänsten är veckoarbetstid måndag till fredag som förläggs i samråd med ansvarig chef, visst arbete på kvällstid kan förekomma i samband med exempelvis medverkan vid utbildning och övning. Uppdragen som ingår i tjänsten innefattar många resdagar då behov av regional närvaro är viktig samt att utbildningar bedrivs på Arkö i Östergötlands skärgård och i Göteborg. Intervjuer kommer att genomföras under mitten av april.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Chef Cecilia Wegnelius, 010-478 51 90 eller cecilia.wegnelius@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 17 mars 2026.
Diarienummer: 26-01663 Ersättning
