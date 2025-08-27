SAP SD/LE Specialist till Samsung
2025-08-27
SJR söker en SAP SD/LE Specialist till Samsung. Detta är ett längre konsultuppdrag med placering i Kista, med start så snart som möjligt och med möjlighet till hybridarbete. Uppdraget är flerårigt och det finns goda möjligheter till förlängning. Vi söker dig som vill gå in som anställd konsult hos SJR med månadslön och tjänstepension enligt kollektivavtal.

Om tjänsten
Vill du vara med och forma framtidens digitala lösningar hos Samsung? Vi söker en SAP SD/LE Specialist till vårt team som kommer spela en central roll i att utveckla våra order-to-cash, e-handels- och logistikprocesser. Huvudfokus ligger på SAP SD (Sales & Distribution), men rollen ger också möjlighet att växa inom LE (Logistics Execution) och EDI (Electronic Data Interchange) på sikt. Vi söker dig som vill ta ansvar, leverera resultat och utvecklas tillsammans med oss på lång sikt.
Ansvarsområden
• Förbättra och optimera SAP SD/LE-processer med fokus på order-to-cash, e-handel och logistik.
• Delta i EDI-integrationer och förbättra dataflöden med leverantörer och tredjepartslogistik.
• Integrera och optimera SAP med e-handelsplattformar för smidigare orderhantering, lageruppdateringar och realtids-transaktioner.
• Bidra till digital transformation genom automation och nya systemintegrationer.
• Arbeta nära affärsteamen för att skapa användarvänliga SAP-lösningar som används i praktiken.
Lämplig bakgrund
• Tydlig erfarenhet av SAP SD är ett krav.
• Erfarenhet av LE och EDI är meriterande, med möjlighet att ta ansvar för dessa delar på sikt.
• Tidigare erfarenhet av SAP S/4HANA är meriterande.
• Förmåga att snabbt sätta sig in i nya processer och börja leverera utan längre upplärning.Dina personliga egenskaper
• Proaktiv och ansvarstagande, med en positiv inställning.
• Lösningsorienterad och nyfiken på nya tekniker och processer.
• Ser tjänsten som långsiktig och vill utvecklas tillsammans med teamet.
• Stark samarbetsförmåga och kommunicerar väl med både interna och externa intressenter.
Vad erbjuder vi
Hos Samsung får du möjlighet att arbeta med innovativa lösningar, vara en del av ett kompetent och samarbetsinriktat team samt utvecklas i en snabbföränderlig och spännande bransch.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-09-26.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
