Sap Public Cloud-Konsult Till Seidor Nordics, Göteborg
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2026-07-09
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Vill du vara med och stärka en av världens ledande SAP-partners inom SME-segmentet? Till följd av fortsatt tillväxt söker SEIDOR Nordics nu ytterligare en Affärssystemkonsult som vill arbeta med moderna molnbaserade affärssystem i internationella projekt där förståelsen för ekonomi, logistik och människor gör verklig skillnad.
Din framtida arbetsgivare
SEIDOR Nordics AB är en del av den internationella teknikjätten SEIDOR, med huvudkontor i Barcelona och verksamhet i 48 länder. SEIDOR är ett snabbväxande företag med över 10 000 anställda och en omsättning på drygt 1 miljard euro.
SEIDOR är idag en av världens ledande SAP-partners för SME-segmentet och erbjuder ERP-lösningar från SAP till företag i Norden. Vi arbetar med SAP:s samtliga affärssystemslösningar och ligger i framkant när det gäller att utvecklingen. Genom egna AI-verktyg skapar vi effektivare kundleveranser och ger våra konsulter ännu bättre förutsättningar att fokusera på det som skapar mest värde för kunden.
Med kontor i Göteborg och Halmstad, och kollegor över hela världen, är vi en dynamisk och internationell arbetsplats som främjar tillväxt, innovation och personlig utveckling.
Placeringsort för tjänsten är Göteborg
Vad erbjuder rollen?
Som SAP S/4 Public Cloud-konsult hos SEIDOR arbetar du konsultativt med att implementera, utveckla och förvalta kunders affärssystem. Rollen kombinerar affärsförståelse, systemkompetens och kunddialog.
Du arbetar nära kundens verksamhet för att förstå behov och facilitera fit-to-standard-workshops där verksamhetskrav omsätts till effektiva lösningar. Med utgångspunkt i SAP:s best practices designar och konfigurerar du lösningar som effektiviserar kundens processer och skapar långsiktigt affärsvärde. Projekten genomförs ofta tillsammans med kollegor i Sverige och internationellt, inte minst med vårt team i Spanien. Möjlighet finns att arbeta utomlands, både under kortare och längre perioder
Vem är du?
Du har en tydlig konsultprofil och trivs i mötet mellan affär, system och människa. Du är social, kommunikativ och har förmågan att göra det komplexa enkelt. Du finner det energigivande och spännande att uppleva olika företag och deras verksamheter.
SEIDOR är i en expansiv fas och söker därför ytterligare en konsult som ska arbeta med S/4 Public Cloud.
Du kan idag arbeta som SAP-konsult, ekonomichef, controller eller i en ledande roll inom Ekonomi/Logistik och känna att det lockar att sitta på andra sidan bordet.
Som person är du:
Lösningsorienterad och affärsmässig
Duktig på att förstå kundens behov och omsätta dem i leverans
Systematisk, men inte överdrivet detaljfokuserad
Trygg i att planera, estimera din arbetstid och ta betalt för kundnytta snarare än för tid.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift är en förutsättning.
Är detta din perfekta match?
Hos SEIDOR får du arbeta med den senaste generationens SAP-lösningar i en internationell miljö där innovation och utveckling står högt på agendan. Du blir en del av en av världens ledande SAP-partners inom SME-segmentet, där satsningar på AI och modern teknik ger dig möjlighet att arbeta smartare, utvecklas snabbare och skapa ännu större värde för kunderna.
Här kombineras lokal närvaro med internationella karriärmöjligheter, hög kompetens och stor frihet. Ett företag som aktivt utvecklar sina medarbetare och där din kompetens kan ta dig långt – både professionellt och geografiskt.
Placeringsort är Göteborg.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande med start först efter semestern. Sista ansökningsdatum är 9 aug. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Anders på anders.jansson@effektiv.se
Svarstiden kan komma att påverkas pga semestertider.
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt genom hållbara rekryteringar och en rekryteringsupplevelse i toppklass, något som bekräftas av utmärkelserna Årets Rekryteringsföretag och Årets Karriärföretag.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du blir anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8047698-2095371". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Engelbrektsgatan 67 (visa karta
)
412 52 GÖTEBORG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9998659