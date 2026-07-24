Sånglärare vik 40% ht 2026
Ekerö kommun / Gymnasielärarjobb / Ekerö Visa alla gymnasielärarjobb i Ekerö
2026-07-24
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Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant – och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld – och vi ser fram emot din ansökan.
Ekerö kulturskola är en fritidsverksamhet som erbjuder barn och unga undervisning och aktiviteter inom olika konstnärliga ämnen och uttrycksformer såsom musik, teater, och film. Kulturskolan ansvarar också för Kultur i Skolan där alla barn i årskurs 0-2 får möta olika kulturella uttryck. Enheten består av 16 lärare, intendent och chef. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i egna lokaler nära Ekerö Centrum och Stenhamra Centrum.https://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommunPubliceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga – därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig – och sätta gränser.
Kulturskolans ordinarie lärare ska vara föräldraledig och vi söker därför en vikarierande sånglärare på 40% under höstterminen 2026 till Kulturskolan vid Tappström nära Ekerö Centrum.
Du kommer att undervisa barn och ungdomar i åldrarna 9-21 år med olika förutsättningar och ge sånglektioner på olika nivåer. Du undervisar huvudsakligen i mindre grupper, men rock/pop-band och enskild undervisning förekommer också. Du behärskar ditt eget konstnärliga uttryck, har en välutvecklad sångröst samt god sångteknisk och musikalisk förmåga, vilket gör att du stadigt kan förebilda och använda rösten i undervisningen. Du behärskar pianospel och kan kompa, arra och anpassa material till eleverna.
Du tar självständigt ansvar för dina elevgrupper och verkar för goda kontakter med elever och deras vårdnadshavare. Du har förmåga att inspirera dina elever och får dem att känna sig trygga. Du samarbetar med kollegor för att medverka till att uppfylla Kulturskolans mål och åtaganden genom exempelvis bandverksamhet, konserter och utåtriktade marknadsföringsinsatser. Du bidrar till verksamhetsutveckling genom aktivt deltagande i möten och fortbildningar. Du ansvarar för schema och administration i samråd med chef.
Ekerö Kulturskola tillämpar läraravtal med ferietjänst. Den arbetsplatsförlagda tiden är i huvudsak måndagar och onsdagar ca kl 12-19. Vissa onsdagar startar arbetsdagen kl 10. Andra arbetsdagar kan förekomma efter överenskommelse.Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget ska du ha:
musikpedagogisk högskoleutbildning med sång som huvudämne eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
erfarenhet av att undervisa barn och unga i sång
erfarenhet av gruppundervisning och av att anpassa material för elever på olika nivåer
välutvecklad sångröst och god sångteknisk och musikalisk förmåga
kunskap i pianospel på tillräckligt hög nivå för att kunna kompa, arra och anpassa material till eleverna
genrebredd och god repertoarkännedom med huvudsakligt fokus på rock/pop
grundläggande IT-kunskaper.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas innan anställning. Intyget beställs gratis från polisen.se.
I rekryteringsprocessen kommer det att ingå intervjuer, referenstagning och arbetsprov med elever.
Tillträde: 2026-08-24
Omfattning: Deltid 40%
Anställningsform: Vikariat höstterminen 2026https://www.ekero.se/jobb-foretagande/jobba-i-ekero-kommun/ta-dig-till-ekero
Om Ekerö kommun Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun – där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser. Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid. För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö Kommun
(org.nr 212000-0050), https://www.ekero.se/kulturskolan
Tappströmsvägen 5 (visa karta
)
178 32 EKERÖ Arbetsplats
Ekerö Kommun Kontakt
Chef kulturskola och kulturlokaler
Jeanette Hagberg jeanette.hagberg@ekero.se +46812457381 Jobbnummer
10011006