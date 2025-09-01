Saneringstekniker till OKG
ISS Facility Services AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Oskarshamn
2025-09-01
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vill du vara en del av en samhällsviktig verksamhet där säkerhet, noggrannhet och samarbete står i centrum? Vi söker nu flera engagerade och ansvarstagande medarbetare till vårt saneringsteam på OKG i Oskarshamn. Du kommer att arbeta både inom reaktor 3, som är i drift, och/eller inom reaktor O1/O2, som är under avveckling.
Om uppdraget
Som sanerare hos oss blir du en viktig del av teamet som ansvarar för att upprätthålla en trygg och säker miljö i kärnteknisk verksamhet. Sanering sker huvudsakligen på kontrollerat område och innebär fysiskt arbete i varierande miljöer - ibland på hög höjd eller i trånga utrymmen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Sanering och dekontaminering av utrustning och lokaler
• Arbete enligt gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter
• Enklare serviceuppgifter inom anläggningen
• Bidra med förbättringsförslag och upprätthållande av god ordning
• Samarbeta med övriga funktioner på siten
Vem söker vi?
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och trivs med ett praktiskt och varierat arbete. Du är noggrann, tycker om att arbeta i team och har en god förståelse för att leverera service.
Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av sanering eller liknande arbete
• Har god fysisk förmåga och inte är rädd för att ta i
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har tidigare erfarenhet inom industri, kärnteknisk verksamhet är meriterande.
• Meriterande om du har utbildningar som t.ex. KIKA (Travers), §7 Strålskydd, truck, lift, fallskydd m.fl.
Vi erbjuder dig
ISS är mer än bara ett jobb. Vi fokuserar på att ta hand om och utveckla våra cirka 6 500 medarbetare i Sverige. Det är våra medarbetare världen över som är kärnan i vårt syfte: Connecting people and places to make the world work better.
Hos oss får du möjligheter att utvecklas i din roll genom bland annat strukturerade utvecklingssamtal och utbildningar. Vår storlek och tjänstebredd ger goda möjligheter till vidareutveckling - både inom Sverige och internationellt. Våra kärnvärden - kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap - är grundläggande för hur vi arbetar. Vi söker dig som delar dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi rekryterar kompetensbaserat, vilket innebär att processen innehåller intervjuer och referenstagningar. Rekryteringsprocessen sker löpande och kan förlängas på grund av säkerhetsprövning.
Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Mathilda.legneteg@se.issworld.com
Ersättning
Enligt överenskommelse
