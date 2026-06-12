Saneringstekniker till Nacka
OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Nacka Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Nacka
2026-06-12
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Nu söker vi på OnePartnerGroup flera saneringstekniker till vår kund i Stockholm Nacka, sök och bli vardagshjälte med oss när olyckan är framme
Hos vår kund arbetar du med att rädda och bevara värdet på olika föremål genom att sanera, torka och återställa, istället för att kassera, riva och bygga nytt.
Vi söker nu medarbetare till saneringsteamen runt om i Stockholm med störst fokus på Nacka, för att hjälpa fler kunder som drabbats av brand-, klotter- och vattenskador.
Om rollen
Som Saneringstekniker möter du människor när olyckan varit framme och hjälper dem i svåra situationer. Arbetsdagen präglas av varierande arbetsuppgifter och miljöer där du arbetar med olika former av saneringsuppdrag.
I grunden är detta en hållbar verksamhet som värnar om miljö och människan.
Vad vår kund erbjuder
Utbildning för att du ska bli trygg i din yrkesroll
Möjlighet att arbeta med engagerade och erfarna kollegor
Goda karriärmöjligheter för dig som vill lära dig mer och utvecklas
Trygg arbetsgivare med kollektivavtal, försäkringar, pension och avtalsenlig semester
Del av en större koncern med kontor på över 50 orter i landetPubliceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med sanering efter brand, klotter och vattenskador, samt sanering av mögel, lukt, asbest och PCB. Arbetsdagen innebär varierande uppdrag och miljöer där du samarbetar med olika kollegor i teamet.
Kollegorna delar med oss av varandras erfarenheter så att du kontinuerligt utvecklas i din roll.
Arbetstider
Ordinarie arbetstider är 06:30-16:00 måndag-torsdag samt 06:30-14:00 fredagar. Eftersom vi inte kan styra när olyckan sker jobbar vi på dygnets alla timmar.
För den som vill finns möjlighet att ingå i vår jourgrupp och ha beredskap.
Vem söker vi?
Vi söker dig som tar ansvar för tilldelade arbetsuppgifter, har ett starkt driv och gillar att samarbeta med dina kollegor för kundens bästa.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av branschen – det viktigaste är att du är nyfiken, öppensinnad samt prestigelös.
Kompetenskrav & övriga krav
Körkort (krav)
Flytande i svenska både i tal och skrift (fler språk är meriterande)
Godkänd bakgrundskontroll
Meriterande
Erfarenhet av saneringsarbete, byggsektorn eller industrin
Krav- och behörighetsutbildningar såsom Heta arbeten, Fallskydd, Truck, lift- och mobila arbetsplattformar samt kemiska arbetsmiljörisker
Erfarenhet från vård och omsorg (vi möter ofta kunder i svåra situationer)
Egenskaper för att lyckas i rollen
Lagspelare med förmåga att samarbeta
Lyhörd och förstår kundens behov
Arbetsvillig och nyfiken att vilja lära mer
Representerar företaget och har direkt kontakt med kunder
Alltid vill göra ditt bästa
Gillar att hålla ordning och reda
God fysik (tunga lyft förekommer)
Ansvarstagande och värnar om arbetsmiljö och säkerhet
Vissa fobier så som klaustrofobi, arachnofobi m.m kan vara ett hinder i arbetet. Samtidigt bör du inte vara känslig för lukt eller odörer då detta kan vara förekommande.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ferhat Arslan på ferhat.arslan@onepartnergroup.se
(mailto:ferhat.arslan@onepartnergroup.se
). I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478), https://www.onepartnergroup.se/
132 38 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Konsultchef
Ferhat Arslan ferhat.arslan@onepartnergroup.se +46760063726 Jobbnummer
9962019