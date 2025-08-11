Saneringstekniker sökes till Ocab i Boden!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Boden
2025-08-11
Är du en lagspelare som är samarbetsvillig, lyhörd, arbetsvillig och har en stark vilja att utvecklas? Då är det dig vi söker!
Ocab är Sveriges ledande skadeserviceföretag med både kunnandet och kapaciteten att leverera marknadens starkaste erbjudande, samtidigt som det personliga och lokala engagemanget är själen i vår verksamhet. Vi är 1400 medarbetare som varje dag hjälper våra kunder att begränsa, åtgärda och förebygga skador. Som arbetsgivare är Ocabs ambition att vara en attraktiv arbetsplats med engagerade medarbetare som trivs och utvecklas. Vi har räddat värden sedan 1964, välkommen att göra det tillsammans med oss!
På Ocab är ingen dag är den andra lik. Du är ute på skadeplatser och träffar människor och får chansen att hjälpa dem på olika sätt. Vi strävar vi efter en öppen företagskultur. Hos oss blir du snabbt en i gänget, samtidigt som du blir en del av något större. Vi finns i hela landet och tillsammans med våra systerbolag erbjuder vi en bredd av möjligheter att utvecklas med oss. På Ocab tillmötesgår vi medarbetarens intresse av sitt arbete. Oavsett om du vill göra en ledarskapsresa eller utvecklas i din yrkesroll som tekniker så har vi utbildningsprogram för dig.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande arbete där du får möjlighet att göra verklig skillnad för våra kunder. Dina arbetsuppgifter innefattar främst att i samråd med ansvarig arbetsledare utföra sanering i fastigheter och av lösöre, vilket till exempel innebär städning, byggstädning, sanering efter brand- och fuktskador samt övrigt förekommande saneringstjänster
DETTA SÖKER VI
• Kan arbeta under eget ansvar och upprätthålla ordning och reda
• Det är meriterande om du har erfarenhet inom byggbranschen eller motsvarande inom rivning och sanering
• Kan uttrycka dig obehindrat på svenska i både tal och skrift
• Är mångsidig och arbetsvillig
• Klarar fysiskt arbete
• Kan hantera olika dataprogram
• Har B-körkort (Krav)
Vi söker dig som vi kan vid ett senare skede utbilda vidare till asbestsanerare.
Det är ett krav att ha någon form av erfarenhet av saneringsarbete eller från byggsektorn och industrin. Har du krav och behörighetsutbildning som exempelvis Heta arbeten, Fallskydd, Truck, lift- och mobila arbetsplattformar och kemiska arbetsmiljörisker väger det tungt. Det är dock inget krav.
Detta är ett bemanningsuppdrag och du kommer att anställas av StudentConsulting och hyras ut som konsult till Ocab i Boden.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emilia Bergstedt på mail: emilia.bergstedt@studentconsulting.com
Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsten när vi hittat rätt person. Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Emilia Bergstedt emilia.bergstedt@studentconsulting.com Jobbnummer
9453564