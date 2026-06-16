Saneringstekniker sökes till Halmstad!
OnePartnerGroup Halland AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Halmstad Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Halmstad
2026-06-16
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eller i hela Sverige
Vill du arbeta praktiskt, hjälpa människor i utsatta situationer och trivs med varierande arbetsdagar? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu en saneringstekniker till Ocab i Halmstad. Här får du arbeta i en händelserik och omväxlande miljö där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team som hjälper kunder när olyckan varit framme – exempelvis vid brand-, vatten- och klotterskador.
I rollen arbetar du med olika typer av saneringsuppdrag, från akuta insatser till mer planerade arbeten. Du är delaktig i hela processen: från första bedömning till färdig sanering och återställning. Arbetet sker nära både kollegor och kunder, och du bidrar till att "rädda värden" genom att sanera och återställa istället för att kassera och bygga nytt.
Vem är du?
Du trivs i en praktisk roll där du får använda både händerna och huvudet. Du är ansvarstagande, nyfiken och har lätt för att samarbeta. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från saneringsbranschen – det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära dig. Hos oss får du utbildning och stöd för att utvecklas i rollen.
Du möter ofta människor i utsatta situationer, vilket gör att du behöver vara lyhörd, trygg och professionell i ditt bemötande.
Vi ser att du har:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom valfritt område
Körkort B
Förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
God fysisk form och vilja att ta i när det behövs
Meriterande men inget krav:
Erfarenhet av sanering, bygg eller industri
Utbildningar som Heta arbeten, Fallskydd, Truck, Lift, Asbest, PCB eller liknande
Fler språk än svenska
Arbetstider: 07.00-16.00, måndag-fredag.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Robin Larsson på robin.larsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Halland AB
(org.nr 556997-4388), https://www.onepartnergroup.se/
302 41 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Verksamhetschef
Robin Larsson robin.larsson@onepartnergroup.se +46734255296 Jobbnummer
9966528