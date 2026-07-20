Saneringstekniker | Ocab | Heltid | Kalmar
Manpower Aktiebolag / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Kalmar Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Kalmar
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Är du en praktisk och lösningsorienterad person som vill arbeta i en viktig roll där du hjälper människor efter olyckor och skador? Vi på Manpower söker nu en saneringstekniker till vår kund OCAB i Kalmar. Här får du ett varierande arbete där du gör verklig skillnad i människors vardag. Start sker i vecka 34 - varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Kalmar
Start: Vecka 34
Uppdragslängd: Visstidsanställning 6 månader, med goda möjligheter till förlängning
Arbetstider: Heltid, måndag-fredag kl. 07:00-16:00
Om jobbet som saneringstekniker
Som saneringstekniker hos OCAB arbetar du med att återställa miljöer efter exempelvis brand, vatten- och mögelskador. Du möter människor i utsatta situationer och bidrar med både din kompetens och servicekänsla för att skapa trygghet och lösningar.
Arbetet är praktiskt och omväxlande och utförs enligt gällande regelverk och instruktioner.
Exempel på arbetsuppgifter:
Sanering efter brand-, vatten- och mögelskador
Klottersanering och arbete med nikotin- och oljeskador
Specialsanering av olika slag
Lösöreshantering och rengöringsinsatser
Arbete kopplat till fastighetsjour vid behov
Användning av utrustning, skyddsutrustning och digitala verktyg
Vem söker vi?
Vi söker dig som är driven, ansvarstagande och trivs med ett fysiskt arbete där ingen dag är den andra lik. Du är flexibel, har lätt för att samarbeta och är trygg i att möta kunder i olika situationer.
Krav för tjänsten
Gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Förmåga att använda personlig skyddsutrustning och hjälpmedel
God svenska i tal och skrift
Grundläggande digital vana
B-körkort
Du har även en vilja att utvecklas och lära dig nya arbetsmoment, då vissa uppdrag kräver utbildning och certifiering.
Meriterande
Erfarenhet eller utbildning inom sanering
Kunskaper inom exempelvis PCB, skadedjur, klottersanering eller kemiska arbetsmiljörisker
Utbildningar inom fallskydd, lift eller mobila arbetsplattformar
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Klara Larsson, via mejl: klara.larsson@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Norra vägen 18 (visa karta
)
392 49 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Klara Larsson Klara.Larsson@manpower.se Jobbnummer
10007054