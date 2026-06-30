Saneringstekniker
2Complete AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Nacka Visa alla skorstensfejar- och saneringsjobb i Nacka
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Företaget är etablerade på marknaden, de är verksamma inom skadeservice, sanering, byggmiljö och jourtjänster. De finns i hela Sverige men nu söker vi dig som vill arbeta i Stockholm och tillhöra ett av de fyra kontoren i området. Mer information om företaget ges vid intervjutillfället. Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med dina kollegor åka ut till företagets kunder och åtgärda bland annat vattenskador, brandskador och klotter. Du möter människor som varit med om oförutsägbara händelser. Ni arbetar mot både privatpersoner och företagskunder, majoriteten av arbetena är försäkringsärenden. Ni arbetar alltid i team på minst två personer, arbetsområdet är hela Nacka, Värmdö och Orminge. Arbetstiden är måndag till torsdag 6:30-16:00 samt fredag 6:30-14:00. Kontoret ligger nära Orminge centrum. Profil
För att lyckas med uppdraget är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med rivning, sanering eller bygg. Du trivs med att arbeta med kundkontakt samt att arbeta i team. Du är en lagspelare som är hjälpsam och tar eget ansvar. Detta är en fysiskt tung roll som kräver att du orkar tunga lyft. För att bli anställd krävs det att du har:
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
• God administrativ förmåga
• Gymnasiekompetens
• God struktur i ditt arbete och är serviceinriktad.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig kompetens. Är du intresserad? Välkommen in med din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Emily Higgins.
Om 2Complete
2Complete är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med personligt engagemang samt en passion för arbete och personal. Vår auktorisation i Kompetensföretagen ger oss i sin tur medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv. Det är för oss av yttersta vikt att de personliga förutsättningarna stämmer överens mellan kund och kandidat, likväl som kompetensen. För att uppnå detta vill vi som arbetar på 2Complete skapa en så nära och personlig relation med kunder och kandidater som möjligt. Ett arbete efter dessa riktlinjer skapar förtroende och trygghet, värden som är självklara för en lyckad rekryteringsprocess.
Vi rekryterar och bemannar under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet, allt från juniora tjänster till chefer och specialister. 2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
131 30 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
2Complete Kontakt
Senior Recruiter
Emily Higgins emily.higgins@2complete.se +46733656832 Jobbnummer
9985327