Saneringstekniker - Stockholm
2025-11-04
Saneringstekniker till HRB Riv & Sanering
HRB Riv & Sanering är en del av HRB Gruppen och befinner sig i ett expansivt skede. Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill arbeta med sanering efter brand- och vattenskador.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande och ansvarsfullt arbete där du gör verklig skillnad för våra kunder.
Som saneringstekniker kommer du att:
• Utföra saneringsarbeten efter brand- och vattenskador i fastigheter.
• Arbeta med rengöring, luktneutralisering och förberedelser inför återställning.
• Samarbeta med arbetsledare och kollegor för att säkerställa hög kvalitet.
• Ha mycket kundkontakt - därför lägger vi stor vikt vid din personlighet och servicekänsla.
Hos oss får du stort eget ansvar och blir en del av ett team med öppen företagskultur som uppmuntrar engagemang och initiativ.Profil
Vi söker dig som:
• Är självgående, strukturerad och metodisk.
• Trivs med ansvar och tar egna initiativ.
• Har god social förmåga och gillar kundkontakt.
• Är lugn och lösningsorienterad även i stressiga situationer.Kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av sanering
• God fysik och vana vid praktiskt arbete.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
• Heltidstjänst med varierande arbetsdagar.
• Möjlighet att utvecklas inom ett växande företag.
• Ett team som värdesätter samarbete och kvalitet.
Är du intresserad?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag - vi hanterar ansökningar löpande.
Välkommen till HRB Riv & Sanering!
