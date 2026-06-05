Sanerings och installationstekniker
Mögelexperten Sverige AB / Grovarbetarjobb / Haninge Visa alla grovarbetarjobb i Haninge
2026-06-05
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Vi söker en engagerad och arbetsam person till vårt team som vill arbeta med mögelsanering och installation av fuktåtgärder i villor och fastigheter. Arbetet utgår från Västerhaninge och sker främst i Stockholm och omnejd.
Arbetet är praktiskt och varierat och innefattar bland annat arbete i vindar och krypgrunder, där vi utför åtgärder för att förbättra fuktmiljöer och förebygga mögelproblem.
Arbetet består bland annat av att:
Utföra mögelsanering på vindar och i krypgrunder
Installera avfuktare och andra fuktförebyggande system
Utföra enklare snickeriarbeten kopplade till installationer
Installera och förbättra ventilation
Utföra isolering i krypgrunder och på vindar
På sikt kunna ta mer ansvar i projekt och arbetsledning
Arbetet innebär både praktiskt arbete och kundkontakt, därför är det viktigt att du känner dig bekväm i dialog med kunder.
Personlighet
Vi lägger stor vikt vid personlighet. Vi söker dig som är:
Social, ödmjuk och trevlig i mötet med människor
Arbetsam och lösningsorienterad
Pålitlig med gott omdöme
Bakgrund (Vi ser gärna att du:)
Är svensktalande
Trivs med praktiskt arbete och problemlösning
Om du har gått bygg på gymnasiet är det meriterande.
Utvecklingsmöjligheter
I denna roll finns stora möjligheter att växa inom företaget. För rätt person finns möjlighet att på sikt ta större ansvar, utvecklas till arbetsledare, projektansvarig eller få en mer central roll i verksamheten. Vi söker därför någon som vill bygga en långsiktig karriär inom branschen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: info@mogelexperten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mögelexperten Sverige AB
(org.nr 559017-0006), https://mogelexperten.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Albin Lindfors info@mogelexperten.se 0760111471 Jobbnummer
9949479