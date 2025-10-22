Sanering och tågstäd Umeå
2025-10-22
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Vill du jobba i ett globalt företag som sanerare med placering i Umeå.
Är du den vi letar efter?
Till Sodexo Transport söker vi sanerare och städare som gillar ett varierande och ibland utmanande arbete.
I denna tjänst arbetar du både med utvändig sanering och periodisk städning av tåg, vilket innebär mer fördjupade insatser utöver den dagliga städningen. Arbetet kan innebära både klottersanering, påkörningssanering och användning av städmaskiner för invändig djuprengöring.
Arbetet kräver att du kan göra egna bedömningar på plats och välja rätt metod för att återställa ytor på ett hållbart sätt. All nödvändig utbildning ges vid start. Du följs upp på kvalitet, säkerhet och genomförande - och arbetar till stor del självständigt på uppdrag av arbetsledare.
Dina huvudsakliga uppgifter är:
• Klottersanering och sanering efter påkörningar
• Periodisk städning av tåg med användning av städmaskiner
Som tågsanerare och städare spelar du en viktig roll för resenärernas upplevelse av resan. Du måste vara noggrann, flexibel och ibland lösa hastigt uppkomna situationer. Det kan till exempel handla om förändringar i tidsplanen eller tåg som blir försenade, då gäller det att vara kreativ och lösa situationen på bästa möjliga sätt. Du behöver vara självständig men samtidigt ha god samarbetsförmåga.
Vi sätter stort värde på en bra servicekänsla hos våra medarbetare. Med det menar vi att du förutom att utföra dina arbetsgifter även kan hantera möten med olika människor, är lyhörd för kundernas behov och att du kan bjuda på ett leende även när det är mycket att göra.
Tjänsten avser en deltidtjänst på 80%.
Arbetstiderna är förlagda främst på kvällar/nätter men dagtid förekommer.
För att söka tjänsten måste du:
• Ha genomgått grund- och gymnasieskola
• Ha goda kunskaper i svenska - både tal och skrift
• Vara noggrann, punktlig och flexibel
• Ha god fysik eftersom städyrket stundtals är fysiskt krävande
• Ha körkort
Det är extra plus om du:
• Har erfarenhet av yrkesmässig städning, sanering eller annat serviceyrke
• Har hanterat liknande arbeten i utomhus- eller fordonsmiljö
• SRY, PRYL eller motsvarande utbildning
Observera!
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Frågor om tjänsten kan du däremot mejla till: Marie.herou@sodexo.com
.
Välkommen med din ansökan! Vi behöver den senast den 15/11.
Vi har kollektivavtal med SEKO-spår.
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
