Sandwich Artist Subway
Umeå Sub Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Umeå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Umeå
2025-09-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå Sub Food AB i Umeå
Subway är världens största smörgåskedja med över 44,000 butiker runtom i världen.
Vi behöver nu utöka vårt team i Umeå med fler restaurangbiträden till båda våra restauranger med start omgående.
8 tjänster som extra anställning till främst kvällar och helger.
2 deltidstjänster på 50-75% med varierade arbetstider.
Intervjuer och urval sker löpande.
Erfarenhet från Subway eller likande arbetsplatser är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som vill jobba med att ge våra gäster en bra upplevelse av deras besök hos oss.
Som medarbetare på Subway är det du och dina arbetskamrater som sköter den dagliga driften av restaurangen. Detta innebär att du har möjlighet att påverka din egen arbetssituation och att du hela tiden lär dig mer och utvecklas på arbetsplatsen.
Du som söker ska vara fyllda 18 år med höga ambitioner. Du tar ansvar för att nå dina och restaurangens uppsatta mål och ser hela tiden möjligheter till förbättring. En förändring är för dig inget problem utan snarare en förutsättning för att bli bättre. Att ingå i ett team eller i en grupp är för dig en självklarhet för att överhuvudtaget nå framgång. Samarbete, servicemedvetenhet, flexibilitet och egenskapen att ta eget initiativ är nyckelfärdigheter som vi efterfrågar.
Vill du jobba med oss så tveka inte att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: umeasubfood@gmail.com Arbetsgivare Umeå Sub Food AB
(org.nr 556729-0480)
Rådhusesplanaden 17 E (visa karta
)
903 28 UMEÅ Jobbnummer
9511494