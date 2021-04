Sandwich artist - Nordic Sub AB - Restaurangbiträdesjobb i Luleå

Nordic Sub AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå2021-04-07Subway är en av världens största restaurangkedjor med över 45 000 restauranger i över 100 länder och ett självklart val för alla som vill ha ett nyttigare och fräschare snabbmatsalternativ.Nordic Sub AB äger och driver idag SUBWAY restauranger i Luleå och Piteå. Vi behöver nu förstärka vårt team och söker dig som är glad, flexibel och som får både kunder och kollegor att trivas. Du ska vara noggrann, van vid att ta eget ansvar och gilla att arbeta i ett högt tempo.Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av försäljning och beredning av våra produkter samt att hålla rent och snyggt i restaurangen. Vi jobbar ständigt med att hålla hög produktkvalitet, god hygien och genuin kundservice. Nyckeln till detta tror vi är teamkänsla och söker därför dig som gillar att vara en del av en grupp.Erfarenhet från restaurang, café, livsmedel, kassa eller liknande är meriterande men inte ett krav. Som nyanställd hos oss på Subway kommer du under vår introduktion att utbildas i alla olika delar och moment du förväntas behärska. Vi lägger därför stor vikt vid vilja och iniativförmåga. Vi söker dig som inspirerar dina kollegor, är ambitiös och vill visa vad du går för. Svenska och engelska kunskaper krävs.Hos oss avgör alltid dina ambitioner hur långt du vill utvecklas. För rätt person finns det stora chanser till att inom vår organisation utvecklas och få mer ansvar.Vi söker nu dig som vill arbeta deltid och/eller extra vid behov i vår restaurang på Storheden. Restaurangen har öppet både dag, kväll och helg, och det måste vara möljigt att jobba alla pass. Vi tillämpar alltid en provanställning på sex månader och följer kollektivavtal.Vi kommer tillsätta tjänsterna så snart som möjligt och kommer löpande hålla intervjuer, så vänta inte med din ansökan!2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-05-07Nordic Sub ABBetongvägen 1097345 Luleå5677348