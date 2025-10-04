Sandwich artist - restaurangbiträde
2025-10-04
Som Sandwich Artist hos oss på Subway Kungsgatan blir man ansiktet utåt för vår restaurang, där du kommer att möta och välkomna gästerna samt ge exceptionell kundservice. Du blir dessutom en del av ett fantastiskt team med högt till tak i en utvecklande arbetsmiljö.
Arbetet består bland annat av:
Livsmedelsberedning, inklusive bröd- och kakbakning.
Se till att livsmedelsförvaring och beredningsområden underhålls i enlighet med regler och riktlinjer från Subway® samt livsmedelsverket.
Följ reglerna för livsmedelshantering.
Kassör
Översikt av lagernivåer.
Kontroll av leveranser.
Följa och upprätta dagliga och veckovisa städscheman.
Följa säkerhets- och skyddsrutiner.
Upprätthålla en säker arbetsmiljö för anställda och gäster.
Upprätthålla en hög personlig presentation i den tillhandahållna uniformen för att uppfylla Subway®-varumärket och kundernas förväntningar.
Arbeta som en lagmedlem.
Leverera en hög servicenivå när det gäller produkter, försäljning och tillgodose gästernas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: info@subwaykungsgatan.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sandwich artist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SW Kungsgatan AB
(org.nr 559473-2629)
Kungsgatan 37 (visa karta
)
602 20 NORRKÖPING Arbetsplats
Subway / SW Kungsgatan AB Jobbnummer
9540762