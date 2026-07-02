Sandvikskolan söker timvikarier
Järfälla kommun, Sandvikskolan / Barnskötarjobb / Järfälla Visa alla barnskötarjobb i Järfälla
2026-07-02
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På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Har du förmågan att ställa om från "soffläge" till "full rulle" på korta sekunder? Tycker du att det bästa som finns är en blandning av pyssel, spökboll och givande samtal med morgondagens stjärnor? Då är det dig vi letar efter!
Vi söker en flexibel, trygg och glad vikarie som vill hoppa in hos oss när den ordinarie personalen behöver vara hemma.
Ditt uppdrag (om du väljer att acceptera det):
• Rycka ut med kort varsel: Du är vår trygga punkt när schemat krisar. Du kliver in i rollen som fritidspedagog som om du aldrig gjort annat.
• Vara en lagspelare i världsklass: Du samarbetar sömlöst med lärarna under skoldagen, hänger med på rasterna (ja, även när det regnar på tvären) och är en lagkamrat som resten av personalen kan lita på.Kvalifikationer
Vem är du?
Eftersom du blir en viktig vuxen för våra elever lägger vi gigantisk vikt vid dina personliga egenskaper. Du behöver ha ett stort hjärta, tålamod av stål och en gnutta humor.
Det här är ett absolut måste:
• Du behärskar det svenska språket flytande i både tal och skrift .
Det blir guldstjärna i kanten om du:
• Har en pedagogisk utbildning i ryggen (gymnasie- eller högskolenivå).
• Just nu studerar till lärare, socionom eller något annat härligt med pedagogisk/social inriktning.
• Har gjort liknande stordåd tidigare och har erfarenhet av arbete i skola/fritids.
• Har erfarenhet av att jobba med elever med NPF här värdesätter vi din förståelse, ditt lugn och din förmåga att se varje individs behov.
Låter det som ditt nästa äventyr? Vi intervjuar löpande med start i augusti, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Välkommen till ett jobb där ingen dag är den andra lik!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Tillträde i augusti efter överenskommelse., upphör: 2026-12-31 .
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vid rekrytering för tjänster med krav på lärarlegitimation genomförs en kontroll mot Skolverkets register över legitimerade lärare och förskollärare.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335354". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
175 47 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Sandvikskolan Kontakt
Administratör
Carl Källmodin carl.kallmodin@jarfalla.se 0858029783 Jobbnummer
9989359