Sandbäcksskolan söker fritidspedagog/grundlärare i fritidshem
Katrineholms kommun, Bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen / Pedagogjobb / Katrineholm Visa alla pedagogjobb i Katrineholm
2025-11-05
Katrineholms skolor erbjuder en trygg och utvecklande skolgång med det kreativa lärandet i fokus. Här får barn, elever och studenter förutsättningar att utveckla sina talanger och blomstra i sin egen takt. Inom bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har vi förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, mottagningsenhet för nyanlända elever, kommunalt aktivitetsansvar, vuxenutbildning, kulturskola, teknikskola, central barn- och elevhälsa, arbetsmarknadsenhet och Campus för högre studier.
Sandbäcksskolan är en F-6 skola med integrerad fritidshemsverksamhet och ligger i den östra delen av Katrineholm och är omgiven av stora grönområden som ger bra förutsättningar för utelek och andra aktiviteter utomhus. Vi har fem fritidshemsavdelningar med totalt cirka 400 elever. Fritidshemmet har kommit långt med det systematiska kvalitetsarbetet och har utbildad personal på alla avdelningar.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på fritidshemmet och i skolan med fokus på elevens lärande ur ett heldagsperspektiv. Fritidspedagogen/Lärare i fritidshemmet ska vara delaktig i att utveckla fritidshemmet utifrån verksamhetsmål och LGR 22. Du ska kunna iscensätta lärande och skapa en god miljö för elevernas lärande och utveckling både i skolan och på fritidshemmet. Att skapa goda relationer ser vi som en förutsättning för jobbet.
Arbetet på fritidshemmet ska präglas av omsorg, kommunikation, delaktighet och kunskaper. Tjänsten förutsätter god social kompetens som kommer till uttryck i mötet med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning.Kvalifikationer
Vi vill att du har en fritidspedagog examen eller examen som grundlärare i fritidshem.
Lärarlegitimation är ett krav.
Som person har du lätt för att ta initiativ till nya förslag och arbetssätt. Sätter igång aktiviteter och uppnår önskat resultat. Du har också god förmåga att föra arbetet vidare och bidrar i diskussioner.
Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga med andra människor i verksamheten, att du uppmärksammar andras synpunkter och kompetens och ger dem utrymme i gruppen samt lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi vill att du leder, motiverar och förser andra med kunskap och är en god ledare i alla våra lärmiljöer. Du ska kunna leda en elevgrupp på fritidshemmet men även i skolan.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Se gärna till att ha ett utdrag ur belastningsregistret som är aktuellt.
Under rekryteringsprocessen kommer löpande urval ske.
