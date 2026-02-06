Sanandum söker operationssjuksköterska vår 2026
2026-02-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Skellefteå
, Gällivare
, Lycksele
, Kiruna
Sanandum söker nu en erfaren operationssjuksköterska för ett uppdrag på AnOpIva-verksamhet i trakterna kring Luleå
Hos Sanandum - där omtanke och kompetens möts - får du trygga villkor, personlig kontakt och möjlighet till fler uppdrag över hela Sverige.
Uppdragsperiod
30 mars - 31 maj 2026
Omfattning: Heltid dag, plus ev jour.
Om uppdraget
Uppdraget är inom operationsverksamhet på länssjukhusnivå. Konsulten behöver kunna instrumentera vid vanligt förekommande operationer inom flera specialiteter, exempelvis:
Allmän kirurgi
Ortopedi
Gynekologi
Urologi
Öron/Näsa/Hals
Du förväntas ha bred kompetens och kunna arbeta självständigt i en akut verksamhet.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård
Har god vana av instrumentering inom flera områden
Är trygg i din yrkesroll och flexibel i akuta situationer
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig ersättning enligt avtal
Personlig kontakt och stöd genom hela uppdraget
Möjlighet till fler uppdrag inom både kommun och region, över hela Sverige
Intresserad?
Skicka in din intresseanmälan redan idag så berättar vi mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Maila oss din intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.
E-post: kontakt@sanandum.se Arbetsgivare Sanandum AB
(org.nr 559294-6163), http://www.sanandum.se Kontakt
Konsultchef
Pontus Mattsson pontus.mattsson@sanandum.se 073-7109380 Jobbnummer
9727607