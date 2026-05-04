Samverkansledare inom VA och partnering
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett samhällsviktigt infrastrukturprojekt inom VA där målet är att skapa rätt förutsättningar för en välfungerande totalentreprenad i partnering. Projektet omfattar separering av kombinerade ledningar och förnyelse av vattenledningar i tät stadsmiljö, med höga krav på planering, logistik och hänsyn till omgivningen.
Miljön är komplex. Arbetet påverkas av intensiv trafik, parkering längs gatorna, närhet till skolor och begränsad kännedom om delar av ledningsnätet. Det ställer stora krav på samarbete, struktur och förmåga att få olika parter att arbeta mot samma mål. Här får du en central roll i att bygga upp samverkan tidigt och bidra till att projektet når bättre resultat genom ett starkt och tydligt arbetssätt.
Det här är en intressant möjlighet för dig som vill kombinera din erfarenhet av samverkansentreprenader med konkret påverkan i ett tekniskt och utmanande VA-projekt.
ArbetsuppgifterDu stöttar projektet i arbetet med att ta fram upphandlingsunderlag inför en samverkansupphandling.
Du bygger upp och driver samverkansprocessen genom hela entreprenaden.
Du leder workshops som skapar samsyn, struktur och framdrift mellan projektets parter.
Du följer upp samarbetet i projektet och bidrar med förbättringar när det behövs.
Du hanterar konflikter och hjälper organisationen att hitta vägar framåt i komplexa frågor.
Du fungerar som ett nära stöd till projektledningen i frågor som rör samverkan, arbetssätt och genomförande.
Du bidrar till att skapa goda förutsättningar för ett effektivt genomförande i en miljö med stora krav på planering och hänsyn till omgivningen.
KravMinst 5 års erfarenhet som samverkansledare.
Erfarenhet som samverkansledare från minst två projekt där du har arbetat från planering till avtalsskrivning, med total entreprenadbudget på minst 40 miljoner SEK.
Du är väl insatt i entreprenadbranschen, ABT06, AMA och LOU.
Dokumenterad erfarenhet av att leda, planera och genomföra workshops i samverkansprojekt.
Mycket god erfarenhet av komplexa samverkansentreprenader.
Mycket goda kunskaper i svenska.
MeriterandeDiplomerad samverkansledare.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7675701-1979648". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
