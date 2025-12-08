Samverkansledare
2025-12-08
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Kvalitet och styrning
Regionstyrelseförvaltningen har ett team som arbetar i Region Gotlands samverkansstruktur inom verksamheterna för skola, vård och omsorg.
Samverkansstrukturen finns för att skapa gemensam utvecklingskraft och för att kunna möta aktuella och kommande utmaningar.
Arbetet leds av samverkansledare och bedrivs i uppdrags- eller projektform utifrån behov och prioriteringar i Region Gotlands förvaltningar för skola, vård och omsorg vilka du arbetar i nära samverkan med. Berörda verksamheter och du arbetar också tillsammans med andra samverkansledare och utvecklingsledare.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
I rollen som samverkansledare har du ett samordnande ansvar för förvaltningsövergripande samverkan mellan verksamheter inom Region Gotland som möter vuxna och äldre. Dina uppdrag får du från förvaltningscheferna som ingår i samverkansstrukturen för skola, vård och omsorg. Du arbetar i befintliga forum och i nära samarbete med de chefer, strateger och samverkansledare som finns där.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• fånga upp behov av, initiera, driva och leda utveckling och samverkan.
• föreslå planer, modeller och/eller strukturer för utvecklingsarbete
• delta eller leda förändringsarbete i de verksamheter som berörs av utvecklingsarbetet
• bistå med egna kunskaper, idéer, metoder och verktyg
• hålla i och arrangera gemensamma utbildningar
• kalla till, genomföra och dokumentera möten
• medverka i utformning och utveckling av den samlade samverkansstrukturen
• omvärldsbevaka ditt ansvarsområde.
Vem är du?
Du har en högskole- eller universitetsutbildning som bedöms som lämplig.
Det är meriterande om du också är utbildad inom organisationsutveckling, kvalitetsfrågor, samverkan, processledning, förändringsledning samt resultat- och kunskapsstyrning. Du har erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Du uppvisar en hög personlig mognad och trygghet i ditt professionella agerande. Du har god självinsikt, kan skilja på personligt och professionellt och anpassar ditt beteende efter situationens krav.
Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter genom att strukturera ditt angreppssätt och driva processer framåt. Din förmåga att planera, organisera och prioritera gör att du upprätthåller tydliga tidsramar och skapar ordning i ditt arbete.
Du är mål- och resultatorienterad och låter uppsatta mål styra både prioriteringar och handlingar. När förutsättningarna förändras justerar du inriktningen på ett flexibelt och konstruktivt sätt för att säkerställa fortsatt progression.
I samarbeten relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du kommunicerar tydligt, lyssnar aktivt och bidrar till att konflikter löses på ett konstruktivt sätt. Din muntliga kommunikation är klar, engagerad och väl avvägd utifrån sammanhanget - oavsett om det gäller mindre möten eller större grupper.
Du arbetar kvalitetsmedvetet och noggrant, med en tydlig förståelse för de mål och standarder som ska uppnås. Du lägger stor vikt vid att leverera resultat som motsvarar eller överträffar dessa krav.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1198". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Kvalitet och styrning Kontakt
Karl Risp, enhetschef 0498-269473 Jobbnummer
9634205