Samverkande kurator till BUP Huddinge
Region Stockholm / Kuratorjobb / Stockholm Visa alla kuratorjobb i Stockholm
2026-01-22
Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? BUP Huddinge söker nu en samverkande kurator.
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Huddinge är en öppenvårdsenhet som bedriver modern barn- och ungdomspsykiatrisk vård på specialistnivå. Vi ansvarar för att bedöma och behandla psykiatriska problem hos barn och ungdomar, 0-17 år, boende i Huddinge och Södra Botkyrka kommun. Vi är en mottagning med två subspecialiteter; trauma och ätstörning. Hos oss befinner du dig i ett sammanhang med bred och specialiserad kompetens.
Vi är en personalgrupp på cirka 36 anställda, bestående av psykologer, kuratorer, specialistläkare, sjuksköterskor och administratörer. På mottagningen har vi tydliga arbetssätt och rutiner för hur vi utför vårt arbete och ett effektivt administrativt stöd. Vi erbjuder stegvis vård och har sedan flera år tillbaka digifysisk vård. Våra lokaler ligger alldeles intill Huddinge centrum, nära pendeltåg och bussar.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker en kurator som kommer att ha ett särskilt ansvar för samordning av insatser på BUP Huddinge men också mellan olika aktörer för patienter med stora behov. Stödet till dessa familjer kommer ske både genom konsultation till behandlare på mottagningen och genom att man är del av teamet runt patienten och familjen. I denna roll kommer man inte ansvara för den psykiatriska behandlingen.
I tjänsten ingår även ett särskilt SIP-ledaransvar. Det innebär att man är ansvarig för att utveckla och leda de SIP-möten som BUP Huddinge initierar. I anslutning till detta uppdrag kommer tjänsten att innebära ett ansvar att tillsammans med ledningen på mottagningen utveckla övrig samverkan som behövs kring våra patienter. Detta både genom att utveckla rutiner samt att knyta kontakt med aktörer som skola, socialtjänst, habilitering, barnmedicinska mottagningar och vuxenpsykiatrin. Tjänsten har nu funnits i ett par år och blivit mycket uppskattat av kollegor likväl som av vårdgrannar och andra samarbetspartner. Vi erbjuder även mentorskap det första året.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och har minst tre års arbetslivserfarenhet som socionom.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt erfarenhet från att ha arbetat inom psykiatri, socialtjänst eller skola. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att leda SIP-möten eller arbeta med samverkan. Dina personliga egenskaper
Du är initiativtagande, har förmåga att tänka strategiskt och är relationsskapande. För att lyckas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga, vara strukturerad och samtidigt flexibel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tjänsten gäller tillsvidare och på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling i syfte att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Det finns goda förutsättningar för alla att utvecklas och bli riktigt bra inom sin profession. Vi har förmåner såsom t ex förmånliga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri offentligfinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet samt friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Övrig information
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan! Om företaget
BUP Huddinge är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP cirka 1 200 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
