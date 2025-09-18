Samtrans söker förare i Stockholm
Bli förare hos Samtrans - Gör skillnad varje dag!
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du gör skillnad i människors vardag? Drivs du av att ge god service och är en trygg bilförare? Då kan du vara den vi söker!
Samtrans söker nu engagerade förare med taxiförarlegitimation i Stockholm som vill bidra till ett inkluderande samhälle genom att hjälpa resenärer med särskilda behov att ta sig dit de behöver - tryggt och smidigt.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som förare hos oss kör du barn och vuxna med funktionsvariationer som har svårt att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Resorna sker dagtid och kan vara både förbokade och beställas vid behov.
Vi erbjuder en trygg anställning med fasta arbetstider och kollektivavtal. Tjänsten är placerad i Stockholmsområdet och vi arbetar på uppdrag kommuner & regioner.
Vem är du?
Vi söker kollegor som är serviceinriktade och som brinner för att hjälpa andra. Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad i människors liv? Då kan du vara den vi letar efter!
I den här rekryteringen lägger vi stort fokus på dina personliga egenskaper och hur väl dina värderingar stämmer överens med våra. Utöver detta behöver du uppfylla följande kriterier, vilket också ska framgå av ditt CV:
• B-körkort i minst två år och god körvana
• Fyllt 21 år
• Taxiförarlegitimation
• Behärska det svenska språket i tal och skrift
• Meriterande: Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete
Det här är Samtrans
Samtrans Omsorgsresor är en del av Nobina Care och Nobina-koncernen. Nobina är förutom Nordens största kollektivtrafikföretag också Sveriges ledande aktör inom särskild kollektivtrafik. Inom Nobina Care utför vi resor som av olika anledningar inte kan göras i den ordinarie kollektivtrafiken, så som skolskjuts, sjukresor, färdtjänst och omsorgsresor. Till skillnad från traditionella taxiföretag utför vi endast upphandlad trafik. Vi gör skillnad för våra resenärer!
Inom Nobina Care finns varumärkena Samtrans Omsorgsresor, Göteborgs Buss och Telepass representerade i bland annat Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Ersättning
Månadslön enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
