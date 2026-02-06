Samtalsbehandlare/socionom till enheten för alkohol-, spel- och drogproblem
2026-02-06
Då en av våra medarbetare går i pension söker vi en samtalsbehandlare/socionom till Enheten för alkohol-, spel- och drogproblem som vill bidra med sin kompetens och göra skillnad för dem vi möter i vår verksamhet.
Enheten för alkohol-, spel- och drogproblem består av tre samtalsmottagningar med uppdrag att ta emot vuxna personer från hela Göteborg. Dessa tre mottagningar är Behandlingsgruppen, Respons alkoholrådgivning samt Spelberoendeteamet. Vi vänder oss till personer som på eget initiativ söker hjälp för att förändra sina problematiska vanor med spel om pengar, alkohol eller droger. Vi vänder oss också till anhöriga. Vi har alltid ett familje- och barnorienterat fokus.
Vi ser skadligt bruk och beroende som ett multifaktoriellt problem och arbetar för att så tidigt som möjligt motverka ett beroende genom att erbjuda rådgivande, stödjande och behandlande samtal. Vi möter människor i olika skeden av deras förändringsprocess och bemöter varje person utifrån behov och livssituation.
Dina arbetsuppgifter som samtalsbehandlare/socialsekreterare på Enheten för alkohol-, spel- och drogproblem innebär att du självständigt har samtalskontakter med klienter. Samtalen kan ske i olika form, såväl individuellt som i par, familj eller i grupp. Tillsammans med klienten formulerar du mål för behandlingen och arbetar efter dessa. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Enheten för alkohol-, spel- och drogproblem är en arbetsplats där vi tar gemensamt ansvar för helheten. Vi kan erbjuda dig ett spännande och utvecklande arbete i vår kompetenta arbetsgrupp. Vi som arbetar på mottagningarna har löpande extern handledning och fortbildning
Din huvudplacering kommer vara på Behandlingsgruppen men det kan även bli aktuellt att stötta upp där det behövs på de andra verksamheterna på enheten.

Kvalifikationer
Vi ser det som ett krav att du har socionomexamen samt grundläggande psykoterapiutbildning, motsvarande steg 1, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver även ha erfarenhet av att arbeta med samtalsbehandling, gärna med inriktning mot skadligt bruk och beroendeproblematik.
Vi ser gärna att du har KBT-kompetens då en av våra samtalsmottagningar (spelberoendeteamet) enbart erbjuder KBT-behandling.
Det är också meriterande om du har arbetat med familje- och barnorienterat fokus tidigare.
Du är lyhörd, prestigelös och trygg i dig själv. Du har ett starkt engagemang för målgruppen, förmåga att skapa goda relationer och trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande.
Du har god initiativförmåga och samarbetsförmåga, och är van vid att självständigt strukturera ditt arbete.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
