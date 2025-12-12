Samtalsbehandlare/kurator/rehabkoordinator/psykolog
Vill du bli får nya kollega?
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralerna Marieberg och Vadstena är sedan april 2025 ett gemensamt verksamhetsområde som har drygt 15 000 listade patienter och ligger centralt i orterna Vadstena och Marieberg. Verksamheterna har en positiv framåtanda, goda samarbeten inom verksamhetsområdet och mellan de olika yrkesprofessionerna. God kvalitet, samarbete och nära vård är ledord för verksamheten.
När det gäller psykisk ohälsa är målet att gemensamt arbeta för att öka patienters funktionsnivå och livskvalitet samt öka patienternas förmåga att hantera sina besvär. Vi arbetar även för att öka det preventiva arbetet och undvika medikalisering. Som samtalsbehandlare/kurator har du en viktig roll att enskilt eller tillsammans med teamet och ansvarig läkare uppnå en optimal behandling för patienterna.
Vi arbetar med att skräddarsy din introduktion efter dina behov, du har möjlighet till handledning och det finns ett aktivt kuratorsnätverk i regionen som du blir en del av. Det finns goda möjligheter att vara en del i olika utvecklingsprojekt och att få ett ansvarsområde utifrån verksamhetens behov och dina intresseområden
Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Det är två deltidsvikariat, på grund av tjänstledighet och sjukskrivning, 80 %/80 % där placering kommer att vara på både VC Marieberg och VC Vadstena.
Arbetet består av sedvanligt samtalsbehandlaruppdrag, och arbete som rehabkoordinator. Vi ser gärna att du är intresserad av att arbeta i team såväl som självständigt. Du tycker om att arbeta både med grupper och individuellt stöd. Arbetsområdet är första linjens psykiatri samt beteendemedicinska frågeställningar. Du har en egen mottagning, bedömer inkommande ärenden tillsammans med övriga i teamet och ansvarar för vår I-KBT. Som rehabkoordinator är du en nyckelperson i vårdcentralens arbete med att tidigt identifiera patienter som har behov av samordnade åtgärder för att underlätta arbetsåtergång. Du har ett omväxlande arbete i nära samverkan med samtliga professioner på vårdcentralen, där du ska vara ett stöd för patienten, ha kontakt med arbetsgivare, försäkringskassa, socialförvaltningen, arbetsförmedlingen med flera, med syftet att finna en trygg väg genom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
Arbetsgrupp
Team kring psykisk ohälsa finns, teamet verkar över hela verksamhetsområdet. Teamet innefattar både samtalsbehandlare, psykolog, arbetsterapeut samt rehabkoordinator. Teamet fördelar arbete på både grupp- och individnivå både vad gäller samtal, IKBT på nätet, grupper med mera.
Om dig
Du är utbildad hälso- och sjukvårskurator, har socionomexamen eller har annan likvärdig utbildning. Meriterande är att du har kunskap och intresse av interventioner anpassade till primärvårdsuppdraget. Det är vidare meriterande att du har erfarenhet av arbete på vårdcentral eller har en förståelse för primärvården.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, reflekterande, inlyssnande och flexibilitet samt stor förmåga att samarbeta. Du är prestigelös och villig att tänka nytt gällande roller. Du är också aktiv och uppsökande samt har lätt att skapa och bibehålla relationer. Du kan även planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du bidrar till ett gott samarbetsklimat och är tydlig i din gränsdragning kring roller och uppdrag i övriga teamet. Du har god struktur i ditt arbete och är flexibel.
Ansökan och anställning
Dessa tjänster är vikariat med tillträde så snart som möjligt och till och med 30 juni 2026. Körkort är ett krav då placering och förflyttning mellan vårdcentralerna kan vara aktuellt.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
