Samplanerare till bemanningsenheten
2026-01-19
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
Bemanningsenheten står mitt i ett omställningsarbete där vi går från en traditionell bemanningsenhet till att framåt fungera som en stödenhet till Social- och omsorgsförvaltningens verksamheter gällande schema, bemanning och rekrytering. Bemanningsenheten består av en enhetschef, en personalsamordnare, bemanningsplanerare, bemanningskoordinator samt nio samplanerare. Enheten hanterar rekrytering av timvikarier, schemaläggning, vikarietillsättning samt utbildning till verksamheterna efter behov. Du kommer vara delaktig i omställningen av en relativt nystartad bemanningsenhet och bidra till verksamhetens utveckling. Huvudfokus kommer vara en effektiv och välfungerande planering och organisation där verksamhetens behov är det som styr samplaneringen.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som samplanerare har du en central och viktig roll i verksamheten. Du ansvarar för en effektiv och väl fungerande bemanningsplanering samt administrerar verksamhetens schemaläggning i planeringsverktygen Time Care/Multi Access och Time Care Pool. Andra arbetsuppgifter som förekommer är att du har ett tätt samarbete med enhetschefer inom Social- och omsorgsförvaltningen avseende semesterplanering, stöd och utbildning. Det kan exempelvis vara att utbilda chefer i Time Care/Multi Access och Time Care Pool. Du tar emot kort- och långtidsfrånvaro och kommer dagligen tillsätta vikariebeställningar i systemet Time Care Pool. Du värdesätter alltid en god servicekänsla vid kommunikationen med medarbetare och enhetschefer då detta förekommer dagligen. Som samplanerare förväntas du bidra med ett kollegialt ansvar vilket innebär att vid eventuell frånvaro så täcker ni för varandra.
Helgtjänstgöring förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning på minst gymnasienivå med inriktning mot ekonomi, administration eller vård och omsorg. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är viktigt att du har en god datavana och kan hantera olika system. Det är meriterande om du har vidareutbildning eller flerårig-erfarenhet inom administration, logistik och bemanningsplanering. Det är också en fördel om du har arbetat med schemaplanering av dygnet runt verksamhet, samt administrerat i planeringssystemen Time Care/Multi Access och Time Care Pool.
Som person är det viktigt att du är strukturerad och att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och håller uppsatta tidsramar. I den här rollen ska du också kunna samarbeta bra med andra människor och vara lyhörd samt kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har ett intresse och en vilja för att hjälpa andra och leverera lösningar. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter när förutsättningarna förändras och du agerar prestigelöst och ser möjligheter i förändringar.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Linn Nordström linn.nordstrom@katrineholm.se 0150-575 48 Jobbnummer
