Samordningskoordinator till Hälso och sjukvården
Region Blekinge / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2025-10-20
I Region Blekinge bidrar du till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Glädjen och tillfredställelsen i att invånare och patienter får högre livskvalité är en stark kraft som gör det meningsfullt att gå till jobbet. Dessutom är Blekinge en pärla som boende- och livsmiljö. Därmed kan du både göra gott och leva gott.
Blekingesjukhuset ger somatisk vård som kräver specialiserade medicinska och tekniska resurser och kompetens som inte ryms inom primärvården. Vi bedriver verksamhet både i Karlshamn och i Karlskrona. I Karlshamn ligger tyngdpunkten på planerad öppenvård, till exempel kirurgi, medicin och ortopedi. I Karlskrona bedrivs resurskrävande verksamhet dygnet runt, till exempel kvalificerad intensivvård och operationsverksamhet.
Region Blekinge skapar nu funktionen samordningskoordinator för ett övergripande arbete med vårdplatserna i slutenvården, samverkan mellan vårdgivarna i Blekinge och kommunikationsverktyget Link. Syftet är att förbättra flöden i slutenvården men också kvalitetssäkra utskrivningsprocessen.
Om jobbet
Rollen som samordningskoordinator innebär att du har ett övergripande uppdrag över in- och utflödet på våra slutenvårdsavdelningar. Det dagliga arbetet innebär ett nära samarbete med slutenvårdsavdelningarna och övriga vårdgivare i Blekinges fem kommuner, primärvård och samordningssjuksköterskor i regionen och är en viktig del i processerna för Närsjukvårdsmodellen och "Trygg och säker utskrivning". Samordningskoordinatorn är också processledare för processen Trygg och säker utskrivning. Rollen innebär också att förvalta, utbilda medarbetare, vidareutveckla och förbättra Link som är det kommunikationssystem som används mellan kommunerna och regionen i utskrivningsprocessen i samband med att vårdinformationssystemet Cosmic införs.
Omfattning: Heltid med dag, kväll och helgtjänstgöring
Om dig
Vi söker dig som har relevant universitets- eller högskoleexamen för uppdraget. Du har tidigare erfarenheter som exempelvis sjuksköterska, biståndshandläggare eller socionom. I din bakgrund har du kunskap och erfarenhet av samordning samt en förmåga att bygga goda relationer. Du ska självständigt kunna förbereda och hålla i utbildningar. Som person är du initiativtagande, flexibel och har en hög samarbetsförmåga.
För rollen krävs också att du är strukturerad och har en förmåga att koordinera, prioritera samt ta beslut när det krävs. Vana av att förbereda och hålla utbildningar är meriterande då det är en viktig del i uppdraget.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Övrig information
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
