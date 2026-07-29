Samordningskoordinator
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2026-07-29
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Psykiatriska kliniken Nyköping/KatrineholmPubliceringsdatum2026-07-29Om företaget
Psykiatriska kliniken är en del av Division psykiatri och funktionshinder. Verksamhetens uppdrag är att erbjuda specialiserad psykiatrisk vård till vuxna medborgare med svår psykiatrisk ohälsa i södra och västra Sörmland.
Verksamhetens målsättning är att uppnå förbättrad psykisk hälsa, livskvalité och funktionsförmåga hos våra patienter.
Psykiatriska kliniken är en liten välfungerande klinik, belägen på sjukhusområdet vilket möjliggör samverkan med den somatiska vården. Kliniken består av slutenvård samt öppenvård och akut verksamhet.Arbetsuppgifter
Psykiatriska kliniken är under utveckling och startar upp ett nytt Specialistpsykiatrisk omvårdnads team som utveckling av den mobila verksamheten
Rollen som samordningskoordinator innebär ett viktigt uppdrag för samarbetet och samverkan mellan Mobilakutpsykiatri och övriga psykiatriska sjukvårdsverksamheter.
Vi söker nu en kollega till teamet som Samordningskoordinator vilket innebär att du i din roll kommer att ha ansvar för fördelning och samverkan av vårdnivå mellan prehospitalakutmobilitet samt specialistpsykiatriska omvårdnadsinsatser. Du tar emot uppdragsremisser och håller i remisskonferenser, fördelar ärenden samt håller i logistik mellan de olika mobila verksamheterna och är även ansvarig för behandlingskonferenser gällande ärenden i Teamet tillsammans med övriga kollegor och ansvarig läkare. Administration i form av statistik och uppföljning ingår.
Din kompetens
Legitimerad sjuksköterska alternativt undersköterska/skötare med yrkesbevis.
God kännedom om klinikens verksamheter är meriterande.
Cosmic dokumentationssystem
B-körkort
"Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper."
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Elisabeth Hellman
telefon:072 219 2122elisabeth.hellman@regionsormland.se
Verksamhetsutvecklare Susanne Sjögrensusanne.sjogren@regionssormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Psykiatriska kliniken
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-08-23.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-499". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10015491