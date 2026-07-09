Samordnare verksamhet
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2026-07-09
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Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Har du erfarenhet av samordning och verksamhetsutveckling i offentlig verksamhet? Motiveras du av att skapa struktur, utveckling och säkerställa hög kvalité? Nu söker vi en samordnare verksamhet till operativa enheten på SÄS.
Om vår lediga tjänst
I ditt uppdrag som samordnare verksamhet är du ett nära stöd både till chefen för operativa enheten och SÄS operativa chef. Rollen innebär ansvar för samordning och koordinering av operativa frågor inom stabsområdet, med fokus på att skapa struktur, framdrift och kvalitet i aktiviteter och processer.
Du är placerad i stabsområde på den operativa enheten. Du arbetar tvärfunktionellt och har ett brett kontaktnät inom organisationen, med nära samverkan med chefer, strateger och andra funktioner både inom stabsområdet och i verksamhetsområdena Du kommer ha ett nära samarbete med ledningsstrategen i stabsområdet. I uppdraget ingår att aktivt arbeta med genomförande och uppföljning av aktuell verksamhetsplan på SÄS.
Dina huvudsakliga arbetsområden:
Samordna operativa ärenden och processer inom enheten
Stödja operativ chef i planering, genomförande och uppföljning av verksamhet
Bereda ärenden och ta fram underlag inför beslut
Säkerställa struktur och framdrift i pågående aktiviteter och uppdrag
Bidra till utveckling av arbetssätt för ökad kvalitet och effektivitet
Delta i och vid behov samordna projekt eller uppdrag inom verksamhetsutveckling
Följa upp genomförda aktiviteter och bidra till kontinuerliga förbättringar
Vid behov leda och/eller genomföra utredningarPubliceringsdatum2026-07-09Om företaget
För att arbeta mer ändamålsenligt utifrån Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) helhetsperspektiv har ett stabsområde formats där strategiska och operativa funktioner samlas. Den operativa enheten är en del av detta och har till uppgift att stödja den löpande verksamheten med struktur, samordning och analys.
Stabsområdet arbetar både strategiskt och operativt med att skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet. Enheten bidrar till att omsätta övergripande mål och planer i praktiskt genomförande, med fokus på verksamhetens behov och förutsättningar.Profil
Vi söker dig som har relevant universitets- eller högskoleexamen, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning och samordning, gärna från offentlig verksamhet.
Rollen ställer krav på god organisatorisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt, med förmåga att skapa ordning och framdrift i komplexa processer. Erfarenhet av att koordinera uppdrag och samverka mellan olika funktioner och nivåer i organisationen är en viktig del av kompetensen.
Arbetet förutsätter god kommunikativ förmåga och förmåga att skapa och upprätthålla samarbeten. Rollen innebär att omsätta behov och underlag till konkreta aktiviteter och säkerställa att dessa genomförs med kvalitet och effektivitet. Erfarenhet från hälso- och sjukvård och arbete i politiskt styrd organisation är meriterande.
Vidare efterfrågas ett lösningsorienterat förhållningssätt, god analytisk förmåga och ett helhetsperspektiv på verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Vänligen bifoga utbildningsbevis med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs Sjukhus, Stabsområde, Operativ enhet Kontakt
enhetschef
Gunnar Helgesson 033-6161462 Jobbnummer
9997533