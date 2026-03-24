Samordnare vård och hälsa till Neuroförbundet
Signera Rekrytering AB / Organisationsutvecklarjobb / Sundbyberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundbyberg
2026-03-24
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Signera Rekrytering AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du bidra till bättre livsvillkor för personer med neurologiska diagnoser och samtidigt arbeta nära vården, civilsamhället och engagerade medlemmar?
Neuroförbundet söker nu en samordnare inom vård och hälsa till en visstidsanställning på två år. I rollen blir du en nyckelperson i arbetet med att bygga och utveckla relationer med vårdprofessioner inom området neurologiska diagnoser, samtidigt som du bidrar till medlemsrekrytering och driver projekt som stärker Neuroförbundets position som patientorganisation.
Neuroförbundet fungerar som en viktig kunskapsspridare och samarbetspartner till vården, vilket ger dig en dynamisk och meningsfull arbetsmiljö. Du tillhör engagemangsenheten och rapporterar till kanslichefen, men arbetsleds av engagemangs- och insamlingsansvarig.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
• Bygga och underhålla relationer med vårdsektorn och olika vårdprofessioner på nationell nivå.
• Säkerställa att information om Neuroförbundet finns tillgänglig på platser där potentiella medlemmar möter vården.
• Planera och genomföra kompetenshöjande insatser riktade till vårdprofessioner.
• Initiera, delta i och samordna projekt tillsammans med vården, vårdföretag och andra vårdnära aktörer.
• Delta i och samordna interna projekt inom Neuroförbundet.
• Fungera som länk mellan lokala föreningar och vården samt stötta lokala samarbeten.
• Samarbeta med kommunikationsenheten kring vårdrelaterade kommunikationsinsatser, möten och evenemang.
• Bidra till utveckling av rutiner och processer för framtida projekt och medlemsrekrytering.
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning och en god förståelse för hur vården är organiserad och fungerar. Du har erfarenhet av att arbeta inom eller nära vårdapparaten och känner dig trygg i att samverka med olika vårdaktörer. Du har erfarenhet av att förmedla kunskap genom föreläsningar, workshops eller andra utbildningsinsatser samt av att driva projekt.
Du trivs i en roll där du får ta initiativ och omsätta idéer i praktiken och har en god förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt. Har du ett etablerat nätverk inom neurologi eller andra relevanta områden inom vården ser vi det som meriterande, liksom erfarenhet från civilsamhället och/eller föreningsliv. Egen erfarenhet av neurologisk diagnos ses också som ett plus.
Vi söker en engagerad och utåtriktad person med lätt för att skapa och utveckla relationer. Du är kommunikativ och pedagogisk, uttrycker dig tydligt i både tal och skrift och är trygg i att företräda organisationen och möta grupper. Med ett handlingskraftigt och resultatinriktat arbetssätt tar du initiativ och driver arbetet framåt mot uppsatta mål. Självklart har du ett genuint engagemang och empati för människor som lever med neurologiska diagnoser.
Vad vi erbjuder
I denna roll blir du en central länk mellan vården, våra medlemmar och organisationen, samtidigt som du skapar konkreta insatser som gör verklig skillnad för vår målgrupp. Vi erbjuder dig en dynamisk arbetsmiljö där samarbete, inkludering och delaktighet står i fokus. Här får du vara en del av en organisation som verkligen gör skillnad för att ge personer med neurologisk diagnos och deras närstående kunskap, stöd och kraft. Neuroförbundet är medlemmar i Fremia och tillämpar deras kollektivavtal.
Ansökan och övrig information
Känns detta som en roll för dig? I så fall ser vi fram emot att du registrerar CV och ett motivationsbrev där du beskriver varför du är rätt person för rollen som Samordnare vård och hälsa hos Neuroförbundet via signerarekrytering.se, som vi samarbetar med i denna rekrytering. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 15 april. Urval kommer att ske löpande och eventuella frågor besvaras gärna av Signeras konsulter Malin Östman, tel. 076-339 98 45 eller Anna Hultkrantz, tel. 073-834 33 20.
Tjänsten är en visstidsanställning på två år med en omfattning på 80 %, med goda möjligheter till förlängning. Placeringen är i Stockholm/Sundbyberg, och resor inom Sverige förekommer i tjänsten. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Om Neuroförbundet
Neuroförbundet är en intresseorganisation för människor i Sverige som lever med neurologiska diagnoser eller symtom samt närstående. Vi finns för att ge våra medlemmar information, stöd och arbetar för jämlika levnadsvillkor för personer med neurologisk diagnos/symtom. Vi sprider kunskap i samhället om neurologi och hur det är att leva med en neurologisk diagnos/symtom. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska ha lika möjligheter och rättigheter som alla andra och att leva livet fullt ut. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - Funktionsrättskonventionen. Neuroförbundet arbetar för att konventionen ska bli verklighet i lagstiftning, policy och praxis. Läs gärna mer på neuro.se Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
https://www.signerarekrytering.se/
Signera Rekrytering Jobbnummer
9815347