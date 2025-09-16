Samordnare våld i nära relation
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål. Det är det vi kallar Ett Värmdö, En Förvaltning.
Att jobba i Värmdö kommun innebär det bästa av två världar - den naturnära småstadskänslan, bara ett stenkast från storstadspulsen.
Kollektivt i rusningstrafik tar det ca 30 minuter med direktbuss från Slussen. Du börjar dagen med en kort resa över broar och hav till vår fina skärgårdskommun. Bussarna går var 10:e minut. I vår centralort Gustavsberg hittar du vårt ljusa och fräscha kommunhus. Väljer du i stället bilen tar samma sträcka 20 min.
Individ och familjeomsorgskontoret i Värmdö Kommun består av tre enheter som jobbar med barn, ungdomar och vuxna. Som samordnare för våld i nära relation är du organiserad under avdelningschef tillsammans med kontorets administratörer och alkohol- och tobakshandläggare. I din roll kommer du att ha ett nära samarbete med kontorets ledningsgrupp och utvecklingsledare.
I rollen som samordnare för våld i nära relation kommer du att fungera som en stöd- och samordningsfunktion för arbetet med att förebygga och utveckla stödet gällande våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Det innebär bland annat att fungera som ett aktivt stöd och bollplank till verksamheterna och nämnderna vid utformande, genomförande och uppföljning av insatser. Du kommer även utbilda förtroendevalda och tjänstepersoner inom jämställdhet och våldsförebyggande arbete. Du anordnar och genomför basutbildningar, metodutbildningar och temadagar inom ämnet våld i nära relationer.
I din roll kommer du även att arbeta nära andra kontor i kommunen. Du har nära samverkan med olika samverkanspartners såsom rättsväsendet, skola- och förskoleverksamhet samt Värmdös egna relationsvåldsteam.
I uppdraget ingår att:
- Samordna och utveckla arbetssätt, rutiner och stödinsatser inom socialtjänsten och andra berörda verksamheter.
- Bidra till att förebygga våld i nära relationer genom utbildningsinsatser och informationsarbete, både internt och externt.
- Utveckla samverkan med andra aktörer - som polis, hälso- och sjukvård, skola, civilsamhälle och regionala myndigheter.
- Följa upp och analysera kvalitet och resultat i insatserna samt driva förbättringsarbete.
- Delta i framtagande och implementering av kommunövergripande strategier och program och vara med och forma kommunens långsiktiga arbete för trygghet och skydd.
Kvalifikationer
Vi söker dig som (Skallkrav):
- Är socionom eller har annan motsvarande akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget,
- Har flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete inom våld i nära relationer,
- Har dokumenterad erfarenhet av samordningsuppdrag och processledning
- Har god kunskap om aktuell lagstiftning, t.ex. SoL, LVU, aktuell forskning, socialtjänstens ansvar för våldsutsatta, och evidensbaserade insatser inom området våld i nära relationer,
- Är kommunikativ, strukturerad och har en stark förmåga att skapa tillit och driva utveckling i samverkan.
- B-körkort
Meriterande kvalifikationer
- Myndighetsutövning inom området våld i nära relation
- Behandlingserfarenhet inom området våld i nära relation
- Drivit utvecklingsarbete på övergripande nivå
- Utbildning i tjänstedesign eller liknande utbildning för projektledning
Vi lägger stor vikt vid dina sociala kompetenser och personliga lämplighet. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Ett starkt intresse och engagemang för personer utsatta för våld i nära relationer,
• God förmåga att skapa och vårda relationer samt att samverka med olika aktörer,
• Förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift,
• Initiativförmåga, flexibilitet och god samarbetsförmåga.
För denna tjänst ser vi gärna att du visar ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen omfattar heltid och är en projektanställning med start tidigast 2025-09-01 till och med 2026-12-31 med möjlighet till tillsvidareanställning vid eventuell implementering av projektet.Kontaktuppgifter för detta jobb
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/
fackligaorganisationer eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
