Samordnare Uppföljningsmätningar Västlänken
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Trollhättan
, Varberg
eller i hela Sverige
Vi söker en samordnare för uppföljningsmätningar till Trafikverket i Västlänken-projektet.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på 50%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som samordnare för uppföljningsmätningar ingår du i avdelningen Teknik och miljö och ansvarar för projektledning och uppföljning av mätuppdrag inom Västlänken. Du stödjer delprojektet och säkerställer samordning och styrning av mätningsorganisationen för att tillgodose Trafikverkets behov av uppföljningsmätningar. Rollen innefattar även samverkan med andra uppföljningsuppdrag och överföring av kunskap till Trafikverkets personal.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Projektledning och uppföljning (TKI) av upphandlade mätuppdrag.
Styrning och koordinering av mätningsorganisationen med fokus på likartade arbetssätt inom avdelning Västlänken.
Samverkan med beställarens uppföljningsuppdrag av tillstånd (BUT) och projekten för att tillgodose behov av underlag för analys och beslut.
Samordna entreprenader och uppföljningsuppdrag (UM) för att möta Trafikverkets behov av uppföljningsmätningar.
Överföra kunskap till anställda på Trafikverket gällande de arbetsuppgifter som resurskonsulten utför.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Högskoleutbildning inom samhällsbyggande (civilingenjör 180/240 hp) eller motsvarande utbildning och erfarenhet som bedöms likvärdig.
Minst 7 års erfarenhet av uppdrags- och/eller projektledning.
Minst 5 års erfarenhet inom teknikområdet mätningsteknik.
Goda kunskaper inom entreprenadjuridik.
Minst ett referensuppdrag inom mätningsteknik med en omfattning på minst 1700 timmar.
Meriterande
Erfarenhet av mätuppdrag i minst ett komplext infrastrukturprojekt i storstadsmiljö, där projektets omfattning varit minst 4 miljarder kronor.
God samarbetsförmåga med förmåga att anpassa sig och hitta lösningar med ett prestigelöst fokus på gemensamma mål.
God kommunikationsförmåga, som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation efter mottagaren. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9531012