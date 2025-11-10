Samordnare ungdomstjänst till Uppsala kommun
2025-11-10
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Är du genuint intresserad av att arbeta med ungdomar och vill bidra till positiv förändring för de vi finns till för? Vi söker nu en engagerad samordnare för ungdomstjänst som vill vara med och utveckla vårt arbete.
Ungdomscentrums målgrupp är ungdomar (13-20 år) som befinner sig i, eller i riskzonen för, skadligt bruk/beroende, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Många av ungdomarna kommer från en miljö som präglas av psykisk ohälsa och missbruk. Ungdomscentrum erbjuder individuella samtal, familjesamtal/behandling, samtal med övrigt nätverk och olika typer av programverksamhet. Insatsen kan ges efter egen ansökan och som ett bistånd från socialtjänsten eller som påföljd efter domslut.
Verksamheterna inom Ungdomscentrum erbjuder ungdomar en professionell öppenvårdskontakt med ett brett utbud av kompetenser som möjliggör ett individuellt utformat stöd utifrån den enskildes behov. Självklart samverkar vi även inom Ungdomscentrum mellan de olika verksamhetsgrenarna, vilket betyder att ungdomar och föräldrar snabbt och enkelt kan få hjälp med olika frågor eller bekymmer som ryms inom vår enhet.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som samordnare ansvarar du för hela processen när ungdomar dömts till ungdomstjänst. Du har kontakt med arbetsplatser som tar emot ungdomar, du rekryterar kontinuerligt nya arbetsplatser för att säkerställa ett brett och kvalitativt utbud. I arbetet strävar du efter att matcha rätt ungdom till rätt arbetsplats utifrån ungdomens behov, förmåga och intresse. Du har en central roll i att skapa struktur, bygga relationer och bidra till en positiv förändringsprocess.
Arbetet innebär nära samarbete med ungdomar, föräldrar, socialsekreterare och handledare på arbetsplatserna. I tjänsten ingår även att självständigt ha uppstartsmöte, följa upp ungdomstjänsten och skriva avslutsrapport. Du har kontinuerlig dialog med handläggande socialsekreterare om hur ungdomstjänsten fortlöper. I rollen ingår att vara flexibel utifrån verksamhetens behov och tjänsten kan innebära andra typer av samtal med ungdomar och deras familjer.
Vi söker dig som har högskoleutbildning som är relevant för tjänsten, exempelvis socionom eller beteendevetare. Har du utbildning i kriminologi är det meriterande. B-körkort är ett krav.
Vi ser gärna att du har:
• erfarenhet att arbeta med ungdomar i socialt arbete
• erfarenhet av arbete med ungdomar i ungdomstjänst
• erfarenhet av arbete i tvärprofessionellt team.
Som person har du en god förmåga att arbeta självständigt och du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare. Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Dessutom är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang med förmågan att skapa, upprätta och underhålla goda relationer.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta: Aylin Blom, enhetschef, 018-727 03 95Ulrika Sandelin, biträdande enhetschef, 018-727 27 53.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR/saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 26 59.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
