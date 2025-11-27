Samordnare/Undersköterska i Lund
2025-11-27
Vill du vara med och bygga upp vår verksamhet?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har erfarenhet av att arbeta som samordnare! Vi ser att du har tidigare erfarenhet av ha arbetat som samordnare och har bra samarbetsförmåga. Du behärskar svenska språket i tal och skrift, har kanske ett eller flera andra språk. Du ska ha fokus på personalen och är lyhörd till de behov och förändringar som kan uppstå i verksamheten. Det är även viktigt att du har fokus på individen, se deras behov och vara flexibel i deras beslut. Är du engagerad och tycker ditt arbete med andra människor ger dig ett värde? Då är du välkommen med din ansökan till oss!Publiceringsdatum2025-11-27Om företaget
Abello hemtjänst - vi är en pålitlig hemtjänst som ger stöd enligt biståndsbeslut från kommunen. Utöver hemtjänst levererar vi i Lund hemsjukvård och hushållsnära tjänster. Vi samarbetar i team - vi utvecklas tillsammans och arbetar mot gemensamma mål. Din delaktighet och ditt engagemang tas tillvara hos oss. Mångfald är en styrka som genomsyrar bemötande, mat/måltider, socialt sammanhang och språk. Hos oss får du kompetensutveckling och kan bidra med dina kunskaper. Abello arbetar för kontinuerlig kunskapsutveckling och regelbunden handledning för alla medarbetare. Verksamheten bedrivs nära kunden vilket ger stor möjlighet att påverka, så det blir trygg och säker vård utifrån deras behov.
Om dig
Du har ett varmt hjärta och ett stort engagemang, tycker om utmaningar och brinner för att arbeta med människor i behov av stöd. Du är flexibel och tycker om att ha många bollar i luften och vill hjälpa till att hålla verksamheten i rullning. Inom hemtjänsten jobbar vi hemma hos våra kunder, det är även din arbetsplats men först och främst deras hem, där du visar respekt. Du följer individuell genomförandeplan, kan arbeta självständigt men även vara en i gruppen. Såklart är du serviceinriktad och ansvarsfull.Arbetsuppgifter
Just nu söker vi en samordnare som även kan arbeta som undersköterska inom teamet i Lund. Det huvudsakliga uppdraget är som samordnare inom Abello hemtjänst och detta innebär för dig att:
ha ett professionellt förhållningssätt, det betyder att du alltid har god kvalitet i vård och bemötande
vara flexibel och utvecklingsinriktad
ta eget ansvar och ha förmåga att samarbeta.
det är fördelaktigt om du har erfarenhet av att arbeta med Intraphone, Phoniro och Lifecare
det är fördelaktigt att du kan samordna arbetsgruppen och hålla i många trådar samtidigt
du är den viktigaste länken. Vi arbetar utifrån ett kontaktmannaskap där du som arbetar med våra kunder ska göra det enkelt att ha kontakt med oss, såväl för kunden som anhöriga och andra runt kunden.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat planering av schema, stötta personalen i journalsystemet Lifecare, vara spindel i nätet och ha undersköterskornas sedvanliga arbetsuppgifter. Hos Abello kan samordnare från tid till annan testa sina egna scheman för att se hur dessa fungerar i verkligheten.
Denna tjänst gäller "dagpass" vilket innebär arbete dagtid, samt arbete dagtid varannan helg.Profil
Gymnasial utbildning: undersköterska
Körkort B, men det är också bra om du kan cykla.
Meriterande
Demensutbildning, rehabilitering eller vård i livets slut.Ersättning
Vi har kollektivavtal och individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
