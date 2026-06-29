Samordnare till Uppsala Ungdomsjour
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser / Socialsekreterarjobb / Uppsala Visa alla socialsekreterarjobb i Uppsala
2026-06-29
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Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Uppsala ungdomsjour söker nu en samordnare som är flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom socialförvaltning och vill arbeta med samordning, omvärldsbevakning och förebyggande insatser för barn och unga i samverkan? Då kan det här vara jobbet för dig!
Uppsala ungdomsjour är en del av socialtjänstens Insatser för barn och unga. Ungdomsjourens uppdrag är att jobba med förebyggande och uppsökande insatser i samverkan med andra myndigheter och aktörer i samhället. Uppsala ungdomsjour är en enhet utan myndighetsutövning som jobbar med uppsökande och brottsförebyggande arbete på fältet i samverkan med bland annat skola, socialtjänst, polis och fritid.
Enheten består av flera samordnare, fältsekreterare och socialarbetare på i skola och på fältet samt kuratorer. Arbetet bedrivs lokalt ute i flera områden i Uppsala samt centralt med samordning olika typer av sociala insatser.
Läs mer om vår verksamhet här: Uppsala ungdomsjour - Uppsala kommun
Beskrivning av arbetsuppgifter
Att arbeta som samordnare på Uppsala ungdomsjour innebär i första hand att arbeta med att utveckla och implementera långsiktiga strategier, ta fram, förankra och följa upp åtgärdsprogram. Det innebär att ha ansvar för det lokala teamets uppdrag i ett geografiskt område i Uppsala inom samverkansmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid). Samordnaren arbetar med ungdomar och dess vårdnadshavare på både individ- grupp- och områdesnivå.
Samordnaren har i uppdrag att leda det mindre teamet bestående av socialarbetare både i skola och på fältet. Tillsammans jobbar ni uppsökande, samordnade och stödjande. Syfte med arbetet är att genom formaliserad samverkan öka upptäckten av unga i riskzon för droger och kriminalitet och andra socialt nedbrytande beteenden, motivera till livsstilsförändring och genom strukturerat nätverksarbete i samverkan minimera risken att dessa unga faller mellan stolarna. Samordnaren har i uppgift att vara slussen in till olika stödjande funktionerna.
I jobbet ingår även att:
Samordna förebyggande insatser både dag- och kvällstid.
Delta i händelse- och riskanalyser utifrån lägesbildsverktyget EST Embrace.
Delta i möten och leda sammankomster så som områdesgrupper och nätverksmöten.
Planera, initiera och genomföra aktiviteter.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete inom socialförvaltning och goda kunskaper om socialt arbete med barn och unga. Arbetet kräver att du har B-körkort. Goda kunskaper i svenska både skriftlig och muntligt är en förutsättning för tjänsten.
Det är meriterande med:
utbildning inom Signs of Safety
utbildning inom Systemteori
goda kunskaper i mångkulturellt arbete.
Som person är du flexibel och kan snabbt ställa om när förutsättningarna förändras. Du ser möjligheter i utveckling och behåller ett lugnt, stabilt och fokuserat förhållningssätt i alla situationer. Vidare är du lyhörd, samarbetsinriktad och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med både ungdomar och kollegor. Med god kommunikativ förmåga uttrycker du dig tydligt och engagerat inför såväl enskilda personer som grupper, samtidigt som du lyssnar in och anpassar dig efter behov. Sist men inte minst har du ett kreativt och lösningsorienterat arbetssätt, bidrar med nya idéer och omsätter dem i praktiken på ett sätt som leder till konkreta resultat.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Uppsala Ungdomsjour, 072-593 63 98.
Fackliga företrädare:
Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
Anställning sker först efter uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2026-00585". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser Kontakt
Enhetschef
Hilde Wiberg 018-727 59 09 Jobbnummer
9983065