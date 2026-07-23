Samordnare till Tolkcentralen i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-23
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Gör skillnad. Varje dag.
Tolkcentralen Skåne förmedlar tolkservice till de som är bosatta i Skåne och som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.
Vill du vara en viktig del av en verksamhet som gör skillnad i människors vardag? Tolkcentralen Skåne söker nu en samordnare med intresse för administration, service och struktur.
Som samordnare hos oss ansvarar du för att ta emot och hantera tolkbeställningar via våra olika beställningskanaler. Inledningsvis kommer detta att vara ditt huvudsakliga arbetsområde. Rollen erbjuder samtidigt goda möjligheter att successivt utvecklas och ta större ansvar inom verksamhetens administrativa processer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
I rollen som samordnare ingår bland annat att:
• Registrera och administrera tolkbeställningar i verksamhetens system.
• Samordna och fördela tillgängliga tolkresurser utifrån inkomna uppdrag.
• Säkerställa att uppdrag planeras och genomförs med god kvalitet och kostnadseffektivitet.
• Ha löpande kontakt med tolkanvändare, tolkföretag och andra tolkcentraler.
• Utföra administrativa arbetsuppgifter såsom registervård, schemaplanering, kostnadsfördelning och statistikuppföljning. Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har:
• Minst treårig gymnasieutbildning med inriktning mot administration, ekonomi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av samordning, koordinering eller planering av resurser, bokningar eller liknande.
• God IT-vana samt erfarenhet av Office-paketet.
• Erfarenhet av service och kundkontakter.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av schemaläggning eller bemanningsplanering.
• Erfarenhet av statistikuppföljning och rapportering.
Du som person är serviceinriktad, kommunikativ och professionell i mötet med beställare, tolkanvändare, kollegor och andra intressenter. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och anpassa ditt bemötande utifrån olika behov och situationer. Du är strukturerad och ansvarstagande med god förmåga att planera, prioritera och självständigt driva ditt arbete framåt. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, ser möjligheter till utveckling och vågar pröva nya arbetssätt när det gynnar verksamheten. Som person är du trygg, lyhörd och samarbetsinriktad. Du bidrar aktivt i dialoger, delar gärna med dig av din kunskap och tar emot både positiv och konstruktiv feedback på ett professionellt sätt. Du har ett kulturellt medvetet förhållningssätt och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du delar Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt och omsätter den i ditt dagliga arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
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Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337169". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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205 12 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Johanna Torén, Enhetschef Johanna.m.toren@skane.se 072-5619028 Jobbnummer
10010261