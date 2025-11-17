Samordnare till sjuksköterskeenheten
2025-11-17
Din arbetsplats
Sjuksköterskeenheten ansvarar för den kommunala primärvården och omfattar vårdtagare i ordinärt och särskilt boende inom Vård och omsorg samt Funktionshinder. Cirka 45 sjuksköterskor arbetar inom kommunen dygnet runt. Sjuksköterskorna i Härryda kommun är lokaliserade i Mölnlycke. Buss och tåg stannar fyra minuters gångväg ifrån våra lokaler.
Ditt uppdrag
Vill du ha ett stimulerande arbete i arbetsledande funktion på vår enhet? Tillsammans med enhetschef är två av huvuduppgifterna att du planerar det dagliga arbetet på enheten och ansvarar för personalgruppens schema.
Sök till vår verksamhet och du kommer att finna fler stimulerande arbetsuppgifter, digital utveckling, hög kompetens och god arbetsmiljö med härlig kamratanda i personalgruppen. Vi arbetar aktivt med att skapa god och säker vård för både brukare och personal genom vårt kvalitetsarbete. Vi arbetar teaminriktat och värdegrundsbaserat.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som· är sjuksköterska.· är flexibel och har lätt för att ta helhetsansvar på den aktuella arbetsplatsen· tycker det är viktigt att ta initiativ till förbättringsarbete och värdesätter en god arbetsmiljö· har körkort för personbil.· Det är meriterande om du arbetar/arbetat som samordnare tidigare, inom region eller kommun.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Anna Kristiansson anna.kristiansson@harryda.se 031-724 65 13 Jobbnummer
