Samordnare Till Saand
Saand Service & Omsorg Ab-Södertälje / Undersköterskejobb / Södertälje Visa alla undersköterskejobb i Södertälje
2025-08-21
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Service & Omsorg Ab-Södertälje i Södertälje
Vill Du arbeta i företaget med det stora hjärtat? Sätter Du människan och kvaliteten i centrum?
Då är Du välkommen till oss på SAAND Service & Omsorg AB
SAAND Service & Omsorg AB har varit verksamma inom hemtjänst sedan 2017 och erbjuder idag tjänster i sex kommuner: Södertälje, Salem, Botkyrka, Nacka, Värmdö och Västervik. Vårt huvudkontor är beläget i Linköping.
Rollen som samordnare hos oss
Som samordnare inom SAAND Service & Omsorg är du en central del av vårt team och fungerar som verksamhetschefens högra hand.
Ditt dagliga arbete innefattar personalbemanning, utformning av genomförandeplaner, planering av insatser samt uppföljning av utfört arbete och nyckeltal. Det är viktigt att du har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt.
Samordnaren spelar en avgörande roll i kontakten med handläggare, uppdragsgivare, hemsjukvård och andra externa aktörer. I denna roll kommer du att följa etablerade rutiner och processer i vårt kvalitetsledningssystem, samt se till att vårt arbete är i linje med företagets värderingar.
Vi värdesätter professionalism och engagemang i vår strävan att erbjuda högkvalitativ service inom hemtjänsten.Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning men gärna högskoleutbildning.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt har god datorvana.
Du ska ha erfarenhet av samordnarrollen sen innan.
Kunskaper i Epsilon, Combine och Phoniro,
Förstå vad det innebär att planera en enhet kostnadseffektivt.
Har erfarenhet av att leda en grupp med arbetsmiljöansvar.Profil
Vi söker en strukturerad och positiv person som kan skapa delaktighet och förtroende i personalgrupperna. Du är en ansvarsfull individ med hög drivkraft och har förmågan att arbeta både självständigt och i team.
Vidare vill vi att du är:
Stresstålig: Vana att hantera många bollar i luften samtidigt. Lugn och stabil i stressade situationer. Prioriterar rätt frågor trots att det händer mycket runt omkring.
Lösningsfokuserad: Se varje fråga som dyker upp som en möjlighet att lösa. Göra det lilla extra som krävs för att hålla god kvalitet.
Kommunikativ: Vara lyhörd och säkerställa att budskapet har gott fram till såväl uppdragsgivare, anhöriga och medarbetare.
Flexibel: Kunna anpassa sig till nya situationer och ingångsvärden för att sedan kunna ta beslut.
Vi ser fram emot att välkomna en person med dessa egenskaper till vårt team!
Övrig information
Inom SAAND har du stora möjligheter att utvecklas inom företaget. Du kommer ha frihet under ansvar där du har en närvarande chef som vägleder och stöttar dig i det dagliga arbetet.
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader
provanställning tillämpas
Arbetstiden är förlagd på dagtid.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: josefin.sjostrom@saand.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Samordnare Södertälje". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saand Service & Omsorg AB
(org.nr 559020-4680)
Robbert Anbergs gata 33 (visa karta
)
151 51 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saand Service & Omsorg Ab-Södertälje Kontakt
Verksamhetschef
Josefin Sjöström rekryteringsodertalje@saand.se Jobbnummer
9470270