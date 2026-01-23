Samordnare till Personlig assistans
2026-01-23
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Välkommen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping! Hos oss gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
Välkommen till LSS och Socialpsykiatrin! Vi erbjuder stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättningar och psykiska funktionshinder, och strävar efter att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra kunder. Hos oss värdesätts varje insats och framsteg. Vi värnar om samarbete, respekt och en hög kvalitet i vårt arbete för att tillsammans kunna ge bästa möjliga stöd.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som samordnare får du en central roll i att stödja enhetscheferna och bidra till en mer enhetlig och kvalitetssäkrad verksamhet. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
* Att avlasta enhetschefer genom att ta ansvar för administrativa och operativa uppgifter.
* Att bidra till samordning och skapa effektiva kommunikationsvägar mellan enheter.
* Att medverka i uppföljning och utveckling av verksamhetens behov för att säkerställa hög kvalitet och kontinuitet.
Du blir en viktig del i att bygga en arbetsmiljö där enhetschefer kan fokusera på ledarskap och utveckling, samtidigt som du själv får en roll med stort inflytande över struktur och samordning. Det är därför viktigt för oss att du som får tjänsten har fysisk närvaro.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet inom administration, för vård och omsorg eller liknande område.
* God organisatorisk kunskap och erfarenhet av att arbeta med struktur, bemanningsplanering och uppföljning.
* Erfarenhet av att skapa tydlighet och samordning i komplexa verksamheter.
* Starka kommunikativa färdigheter och förmåga att bygga goda relationer både internt och externt.
* Ett lösningsorienterat arbetssätt och intresse för att bidra till utveckling och förbättring.
* Erfarenhet av digitala verktyg för administration och samordning.
Meriterande är erfarenhet av arbete inom LSS eller socialpsykiatri.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi söker dig som är en tydlig bärare av förvaltningens värdegrund och som agerar professionellt i alla sammanhang. Du är flexibel, serviceinriktad och trivs i en roll med många kontaktytor. Samarbete är en självklarhet för dig, både internt i organisationen och i dialog med externa parter.
Vi erbjuder dig:
* En ny och spännande roll där du får vara med och forma framtidens organisation.
* Möjlighet att påverka arbetsmiljö, kvalitet och utveckling i en verksamhet med stor betydelse för våra invånare.
* Ett nära samarbete med enhetschefer och kollegor där din insats gör skillnad varje dag
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
