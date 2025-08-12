Samordnare till Öppenvård barn och unga
2025-08-12
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som samordnare för samordnade kontaktpersoner inom Öppenvård barn och unga ansvarar du för att leda och samordna egna individärenden för insatsen samordnad kontaktperson.
Du har en central roll i att planera, samordna och följa upp insatser för barn och unga i åldern 10-18 år som har problematik inom exempelvis våld, kriminalitet, skolfrånvaro, missbruk, psykisk ohälsa eller där en ensamstående förälder behöver stöd.
Du ansvarar för hela processen kring våra uppdragstagare, även inom kontaktverksamheten. Du leder arbetet från rekrytering, utredning och matchning till utbildning, handledning och kontinuerlig uppföljning. Du hanterar all administration som rör de uppdragstagare du ansvarar för.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
- samordna insatsen samordnad kontaktperson och handleda uppdragstagare
- utbilda och handleda kontaktpersoner, SKP och kontaktfamiljer
- följa upp och vara ansvarig för pågående individärenden
- dokumentera och rapportera enligt gällande rutiner i Lifecare
- delta i nätverksmöten och SIP-möten
- utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner inom kontaktverksamheten.
Du arbetar nära socialsekreterare, klienter och externa aktörer för att säkerställa att insatserna är individuellt anpassade. I nära samarbete med myndighetsutövare leder du dina SKP ärenden, parallellt med dins samordnar roll ansvarar du för rekrytering, utredning och matchning till roller som kontaktperson enligt SoL, särskilt kvalificerad kontaktperson (SKP), kontaktfamilj och umgängeskontaktperson. Detta arbete sker löpande och innebär många kontaktytor.
Vi erbjuder även utbildningar två gånger per år för våra uppdragstagare inom samordnad kontaktperson. Utbildningarna är framtagna av Botkyrka kommun och bygger på ett styrkebaserat förhållningssätt.
Vi erbjuder dig
Hos oss på Öppenvård barn och unga blir du en del av en engagerad och sammansvetsad arbetsgrupp som arbetar för att göra verklig skillnad i barns, ungas och föräldrars liv. Enheten består av enhetschef, två arbetsledare och 23 medarbetare, där vi tillsammans utgör en helhet med familjebehandlare och SKP-samordnare som delar ett gemensamt mål: att skapa trygghet, främja utveckling och bidra till positiva livsförändringar. Du blir en del av ett team med fyra samordnare och en arbetsledare, där vi arbetar nära varandra med fokus på kvalitet, samverkan och medborgaren i centrum.
I rollen får du möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och insatser. Vi befinner oss i ett viktigt arbete för att minska kriminalitet och stärka stödinsatserna för våra invånare. Hos oss finns utrymme att bidra med idéer och lösningar, samtidigt som du får stöd i din yrkesutveckling genom handledning, kollegialt lärande och kompetenshöjande insatser. Här får du arbeta i en miljö där din kompetens tas tillvara och där ditt engagemang kan leda till konkreta och varaktiga förändringar för de människor vi möter.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har socionomexamen eller en annan likvärdig akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen. Du har tidigare arbetat inom socialtjänsten med att själv genomföra eller samordna insatser som beslutats enligt biståndsbeslut, riktade till vuxna eller barn och unga. Du har ett stort engagemang för att stödja ungdomar och kan omsätta beslut till praktiska och kvalitativa insatser som gör skillnad i deras vardag.
Övriga krav:
- Erfarenhet av behandling, handledning eller förändringsarbete med familjer mot uppsatta mål.
- Erfarenhet av att samordna insatser inom socialt arbete.
- Erfarenhet av att arbeta i digitala verksamhetssystem och att dokumentera enligt socialtjänstens rutiner.
- Erfarenhet av att arbeta i MS 365.
- B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Dokumenterad erfarenhet av arbete med ungdomskriminalitet.
- Erfarenhet av att utreda kontaktfamiljer och familjehem.
- Erfarenhet av att arbeta i systemet Lifecare.
- Erfarenhet av arbete med hedersrelaterade familjefrågor.
I rollen som samordnare är det viktigt att du är strukturerad och kan planera, prioritera och följa upp flera ärenden parallellt. Du arbetar metodiskt och ser till att varje steg i processen, från rekrytering och matchning till uppföljning, utförs enligt gällande rutiner och tidsramar. Du är stabil och behåller lugnet även i pressade situationer, vilket skapar trygghet både för kontaktpersoner, kollegor och de familjer vi möter.
Som samarbetsorienterad arbetar du nära kollegor, socialsekreterare, externa aktörer och kontaktpersoner för att tillsammans hitta de bästa lösningarna för varje individ. Din lösningsorienterade förmåga gör att du snabbt kan identifiera hinder och hitta alternativa vägar framåt när förutsättningarna förändras. Du ser möjligheter även i komplexa ärenden och anpassar insatserna utifrån klienternas behov för att säkerställa att stödet blir verkningsfullt och hållbart.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
